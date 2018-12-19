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      Наличный курс валют 19 декабря: доллар подешевел почти на 10 копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 19.12.2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 19 декабря в Украине / unsplash.com

      Курс гривны к доллару 19 декабря на наличном рынке вырос сразу на 9 копеек, зато по евро почти не изменился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 19 декабря покупали по 31,43 гривны (-2 копейки в сравнении с предыдущим днем), а продавали – по 31,86 гривне (как и вторник).

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      Доллар покупали в среду на 9 копеек дешевле, чем день назад – по 27,69 гривны; продавали "зеленый" по 27,93 гривны (-7 копеек по сравнению с предыдущим днем).

      По курсу валют от НБУ 19 декабря доллар подешевел на 5 копеек и стоил 27,84 грн. Евро зато прибавил в цене 5 копеек, до отметки 31,68 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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