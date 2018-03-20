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Наличный курс валют 20 марта: гривна немного укрепилась

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Наличный курс валют 20 марта в Украине
Наличный курс валют 20 марта в Украине / agronews.ua

Курс гривны к доллару и евро 20 марта на наличном рынке поднялся на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали за 32,24 грн, что на 3 копейки дешевле, чем в понедельник. Продавали европейскую валюту по 32,84 грн (-6 копеек).

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Доллар 20 марта покупали за 26,21 грн (на 10 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 26,56 грн (-12 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 20 марта доллар прибавил в цене еще 8 копеек и стоил 26,43 грн. А вот евро подорожал на 13 копеек – до 32,54 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Доллар евро Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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