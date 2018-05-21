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Наличный курс валют 21 мая: евро потерял почти 20 копеек после выходных

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Наличный курс валют 21 мая в Украине
Наличный курс валют 21 мая в Украине / writeaboutbirth.com

Курс гривны относительно евро и доллара 21 мая на наличном рынке продолжил укрепляться. В частности, евро опустился до показателей ноября 2017 года, когда его покупали менее чем за 31 гривну.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 21 мая на 18 копеек дешевле, чем предыдущего рабочего дня – по 30,45 гривны. Продавали его по 30,99 гривны – это на 17 копеек меньше, чем 18 мая.

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Доллар покупали в понедельник на 5 копеек дешевле, чем в конце прошлой неделе – по 25,89 гривны. Продавали же "зеленый" по 26,14 гривны – это на 4 копейки дешевле, чем в пятницу.

По курсу валют от НБУ 21 мая доллар подешевел на 4 копейки и стоил 26,14 грн. Евро же потерял в цене 11 копеек и упал до 30,80 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
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