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Наличный курс валют 22 мая: в доллар потерял еще несколько копеек

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Наличный курс валют 22 мая в Украине
Наличный курс валют 22 мая в Украине / streetinsider.com

Курс гривны к доллару 22 мая на наличном рынке продолжил снижаться, как и несколько последних дней. А вот курс евро практически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,49 гривны – это на 4 копейки дороже, чем в понедельник. А вот продавали на копейку дешевле, чем 21 мая – по 30,98 гривны.

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А вот доллар продолжил дешеветь – покупали его по 25,87 гривны (-2 копейки), а продавали – по 26,11 гривны (-3 копейки).

По курсу валют от НБУ 22 мая доллар подешевел на 6 копеек и стоил 26,08 грн. Евро же потерял в цене 13 копеек и упал до 30,67 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна евро Валюта Курсы валют Доллар
Источник: 24 Канал
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