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      Наличный курс валют 23 января: гривна стоит на месте

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      Наличный курс валют 23 января в Украине / segodnya.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 января на наличном рынке фактически не изменился. Только продавали валюту на 1-2 копейки дороже.

      Доллар в четверг покупали за 24,22 гривны – так же, как и в среду. Продавали американскую валюту по 24,50 гривны (+2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: Украина привлекла 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории ставкам: что это значит

      Евро покупали по 26,75 гривны (цена не изменилась), а продавали по 27,17 гривны (+1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 23 января доллар подорожал на 7 копеек, его цена выросла до 24,33 гривны. Евро прибавил в цене лишь 1 копейку и стоил 26,98 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: Гончарук озвучив плани України в економічному секторі на наступні 5 років

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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