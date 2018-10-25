Курс гривны относительно доллара 25 октября на наличном рынке упал на 8 копеек. Относительно евро – несущественно укрепился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 32,05 грн (на 1 копейку дешевле, чем в среду), а продавали по 32,52 грн (-1 копейка).

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Доллар покупали по 28,13 грн (на 8 копеек дороже по сравнению со средой), а продавали по 28,34 грн (+8 копеек).

По курсу валют от НБУ 25 октября доллар подорожал на 7 копеек и стоил 28,21 грн. Евро зато подешевел сразу на 17 копеек – до отметки 32,13 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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