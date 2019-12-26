Наличный курс валют 26 декабря: гривня упала впервые за две недели

Курс гривны относительно евро и доллара 26 декабря на наличном рынке существенно обвалился. Национальная валюта потеряла более 20 копеек.

Доллар в четверг покупали за 23,10 гривны (на 20 копеек дороже, чем во вторник), а продавали по 23,55 гривны (+33 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали по 25,46 гривны (на 17 копеек дороже по сравнению со вторником), а продавали за 26,03 гривны (+28 копеек).

Таким образом гривна остановила длительное укрепление. Последний раз национальная валюта дешевела на несколько копеек 13 декабря.

Согласно курсу валют от НБУ 26 декабря доллар подешевел на 2 копейки – до 23,26 гривны. Евро потерял в цене 1 копейку и стоил 25,77 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала