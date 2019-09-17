Налоговая нагрузка снизится, – эксперт о проекте бюджета-2020

Проект бюджета на 2020 год предполагает замедление роста ВВП, но снизит налоговую нагрузку на экономику.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

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Главный финансовый документ страны предусматривает доходы в сумме 1 триллион 79 миллиардов гривен. Плановый размер валового внутреннего продукта – 4 триллиона 551,7 миллиарда гривен. Это означает, что из национальной экономики будет изъято 23,7% валовой добавленной стоимости, которая перераспределяется через государственный фонд. Для сравнения – в текущем году этот показатель составляет в среднем 25,4%, в 2018 и 2017 годах его значение составляло 25,8 и 25,9% соответственно.

То есть, ожидается снижение налоговой нагрузки на национальную экономику,

– пояснил эксперт.



В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

Больше всего денег предусмотрено для нужд министерства социальной политики – 293 млрд гривен или 25% от общей росписи. Они направляются на оказание помощи малообеспеченным, финансирование льгот по оплате ЖК услуг и выплату пенсий.



Основным бюджетообразующим налогом является налог на добавленную стоимость с произведенных и импортных товаров и услуг. Его удельный вес в структуре всех доходов Государственного бюджета составляет 41,7%. "Государственный бюджет на 2020 год построен на консервативном прогнозе роста доходной части и соответственно расходной, поскольку предполагается замедление темпов роста валового внутреннего продукта", – подытожил аналитик.

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