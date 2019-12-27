Прокуратура объявила подозрение вероятному нападающему на журналистов во время суда по Кузьменко
Киевская прокуратура сообщила о подозрении одному из участников нападения на журналистов, которые пожаловались на угрозы во время заседания апелляционного суда по делу подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.
Правоохранители объявили подозрение 29-летнему жителю Киевской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Ранее: Полиция открыла дело из-за возможных угроз журналистам на суде по Кузьменко
Мужчину подозревают в:
- влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное группой лиц без предварительного сговора;
- хулиганстве.
Кроме того, подозреваемый мужчина сейчас фигурирует в других уголовных процессах – хулиганство, совершенное с огнестрельным оружие, и ношение холодного оружия.
Впоследствии 29-летнему жителю Киевской области изберут меру пресечения.
Что известно о возможных угрозах журналистам на суде Кузьменко
Во время слушаний по делу Кузьменко активисты попытались вывести представительницу партии скандального журналиста Анатолия Шария – Антонину Белоглазову из зала, они даже позвали полицию.
На видео видно, что силу никто к ней не применял.
Журналистке Шария устроили "теплый" прием во время слушания дела Кузьменко: видео
Позже активисты поймали под зданием суда Владимира Александровича и обвинили его во лжи. Представителя Шария пытались облить мочой.
Инцидент с участием журналиста Шария Александровича под зданием Апелляционного суда: видео
Так же на угрозы своей журналистке пожаловалось издание "Страна". Активисты якобы сказали Юлии Корзун, что на выходе "уже разбираются", а ее саму там очень ждут.