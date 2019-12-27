Прокуратура объявила подозрение вероятному нападающему на журналистов во время суда по Кузьменко

Киевская прокуратура сообщила о подозрении одному из участников нападения на журналистов, которые пожаловались на угрозы во время заседания апелляционного суда по делу подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

Правоохранители объявили подозрение 29-летнему жителю Киевской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Ранее: Полиция открыла дело из-за возможных угроз журналистам на суде по Кузьменко

Мужчину подозревают в:

влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное группой лиц без предварительного сговора;

хулиганстве.

Кроме того, подозреваемый мужчина сейчас фигурирует в других уголовных процессах – хулиганство, совершенное с огнестрельным оружие, и ношение холодного оружия.

Впоследствии 29-летнему жителю Киевской области изберут меру пресечения.

Что известно о возможных угрозах журналистам на суде Кузьменко

Во время слушаний по делу Кузьменко активисты попытались вывести представительницу партии скандального журналиста Анатолия Шария – Антонину Белоглазову из зала, они даже позвали полицию.

На видео видно, что силу никто к ней не применял.

Журналистке Шария устроили "теплый" прием во время слушания дела Кузьменко: видео

Позже активисты поймали под зданием суда Владимира Александровича и обвинили его во лжи. Представителя Шария пытались облить мочой.

Инцидент с участием журналиста Шария Александровича под зданием Апелляционного суда: видео

Так же на угрозы своей журналистке пожаловалось издание "Страна". Активисты якобы сказали Юлии Корзун, что на выходе "уже разбираются", а ее саму там очень ждут.