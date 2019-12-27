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      Прокуратура объявила подозрение вероятному нападающему на журналистов во время суда по Кузьменко

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      Антонину Белоглазову попытались вывести из суда / Фото из соцсетей

      Киевская прокуратура сообщила о подозрении одному из участников нападения на журналистов, которые пожаловались на угрозы во время заседания апелляционного суда по делу подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

      Правоохранители объявили подозрение 29-летнему жителю Киевской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

      Ранее: Полиция открыла дело из-за возможных угроз журналистам на суде по Кузьменко

      Мужчину подозревают в:

      • влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное группой лиц без предварительного сговора;
      • хулиганстве.

      Кроме того, подозреваемый мужчина сейчас фигурирует в других уголовных процессах – хулиганство, совершенное с огнестрельным оружие, и ношение холодного оружия.

      Впоследствии 29-летнему жителю Киевской области изберут меру пресечения.

      Что известно о возможных угрозах журналистам на суде Кузьменко

      Во время слушаний по делу Кузьменко активисты попытались вывести представительницу партии скандального журналиста Анатолия Шария – Антонину Белоглазову из зала, они даже позвали полицию.

      На видео видно, что силу никто к ней не применял.

      Журналистке Шария устроили "теплый" прием во время слушания дела Кузьменко: видео

      Позже активисты поймали под зданием суда Владимира Александровича и обвинили его во лжи. Представителя Шария пытались облить мочой.

      Инцидент с участием журналиста Шария Александровича под зданием Апелляционного суда: видео

      Так же на угрозы своей журналистке пожаловалось издание "Страна". Активисты якобы сказали Юлии Корзун, что на выходе "уже разбираются", а ее саму там очень ждут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Анатолий Шарий Апелляционний суд Киева Прокуратура Киева Новости Киева Криминальные новости СМИ Журналисты Убийство Павла Шеремета
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