Нардеп Илья Кива заработал на отмывании денег и купил Toyota Land Cruiser за 2,2 млн гривен

Основным источником дохода нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы является фирма, которая фигурирует в уголовном деле об отмывании доходов.

Об этом свидетельствует декларация нардепа за 2019 год.

В графе доходов Кива указал 148 тыс. грн зарплаты народного депу-тата, 10 тыс. гривен банковских процентов и 1,2 млн грн, которые по-лучил от ООО «Компания Сиквел». Причем данные средства он заде-кларировал одной суммой — в декабре 2019 года.

ООО "Компания Сиквел" (код ЕГРПОУ 42388203) фигурирует в уголовном деле об организации в 2018-2019 годах преступного механизма для прикрытия незаконной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Фирму также подозревают в пособничестве предприятиям реального сектора в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах путем документального оформления бестоварных операций. Кроме этого, ООО "Компания Сиквел" вменяют внесение заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственных документов предприятий по псевдооперациям по реализации ТМЦ (работ, услуг), используя предприятия, имеющие признаки фиктивности и созданные с целью прикрытия незаконной деятельности.

В 2019 году в декларации Кивы появился автомобиль – новый Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 2,2 млн грн. Поскольку эта сумма превышает официальный доход нардепа, собственником авто указан Дмитрий Кива, вероятно, брат нардепа. Род деятельности и источники дохода Дмитрия Кивы неизвестны.

Согласно декларации, указанные выше гараж, яма и земельный участок (1480 м.кв. в с. Сосновка Полтавской области) – единственная недвижимость депутата. В Киеве Кива проживает якобы бесплатно в квартире площадью 43 м.кв., зарегистрированной на некоего Сергея Гречанюка. Наличными нардеп хранит 425 тыс. гривен, в банках – 259 тыс. гривен.