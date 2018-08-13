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Нардепы требуют от Супрун разобраться с повышением скандального врача Губаревой

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Скандального врача Анну Губарев восстановили в должности в Институте рака
Скандального врача Анну Губарев восстановили в должности в Институте рака / Новое время

Народные депутаты Анна Гопко и Остап Еднак требуют от руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун выяснить ситуацию с восстановлением в должности и повышении врача Института Рака Анну Губареву, которая была уволена, потому что отказалась лечить онкобольного ветерана АТО.

По этому поводу к исполняющей обязанности министра здравоохранения обратилась нардеп Анна Гопко.

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Своим обращением на имя Супрун она поделилась на странице в Facebook.

Обращаюсь к Вам с просьбой выяснить, на каких основаниях директор Национального института рака Елена Колесник восстановила в должности врача института Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказала в лечении онкобольному ветерану АТО, после чего была уволена. Прошу принять соответствующие решения относительно действий директора института, а также проинформировать меня об этой ситуации,
– написала Гопко.

Нардеп считает "недопустимым, что через два месяца после громкого увольнения Губареву не только восстановили в должности, но и повысили – назначив секретарем Комиссии по вопросам этики при Национальном институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний в институте".

Гопко также напомнила Супрун, что ранее в СМИ неоднократно публиковали доказательства коррупции в институте, а в прошлом году НАБУ проводило обыски в учреждении в рамках производства о присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Под обращений Анны Гопко также подписался нардеп от "Самопомочи" Остап Еднак.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Онкозаболевания Скандал Анна Гопко Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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