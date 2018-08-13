Нардепы требуют от Супрун разобраться с повышением скандального врача Губаревой

Народные депутаты Анна Гопко и Остап Еднак требуют от руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун выяснить ситуацию с восстановлением в должности и повышении врача Института Рака Анну Губареву, которая была уволена, потому что отказалась лечить онкобольного ветерана АТО.

По этому поводу к исполняющей обязанности министра здравоохранения обратилась нардеп Анна Гопко.

Читайте также: Скандального врача Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО, вернули на работу

Своим обращением на имя Супрун она поделилась на странице в Facebook.

Обращаюсь к Вам с просьбой выяснить, на каких основаниях директор Национального института рака Елена Колесник восстановила в должности врача института Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказала в лечении онкобольному ветерану АТО, после чего была уволена. Прошу принять соответствующие решения относительно действий директора института, а также проинформировать меня об этой ситуации,

– написала Гопко.

Нардеп считает "недопустимым, что через два месяца после громкого увольнения Губареву не только восстановили в должности, но и повысили – назначив секретарем Комиссии по вопросам этики при Национальном институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний в институте".



Гопко также напомнила Супрун, что ранее в СМИ неоднократно публиковали доказательства коррупции в институте, а в прошлом году НАБУ проводило обыски в учреждении в рамках производства о присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.



Под обращений Анны Гопко также подписался нардеп от "Самопомочи" Остап Еднак.