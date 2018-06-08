"Убивал братский народ":уроженка Донецкой области не захотела лечить тяжелобольного ветерана АТО

Нешуточный скандал разразился в Национальном институте рака. Дело в том, что одна из работниц заведения отказалась лечить больного раком участника боевых действий на Донбассе из-за того, что он, по ее словам, "убивал на востоке братский народ".

Как сообщает ТСН, имя вышеупомянутого воина – Виталий Драган. Подчеркивается, сегодня мужчина борется за свою жизнь, так как у него диагностировали опухоль лимфатической системы. Ему нужна трансплантация костного мозга – стоимость операции составляет не менее 200 тысяч гривен.

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"Я потерял вес – на 10 килограммов, и трудно было продолжать. Я уволился и через буквально 4 месяца у меня все же обнаружили", – сообщил он.

Заметим, что Виталий был одним из тех военных, которые первыми в 2014-м защищали Восток Украины от россиян и сепаратистов. В частности, его Кропивницкий полк спецназначения освобождал Славянск.

Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе все бесплатно ?! Какие льготы могут быть ?! Если бы вы там стреляли в талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ. Еще раз она это повторила,

– передает человек слова врача Национального института рака в Киеве.

По словам военного, он сюда был направлен для консультации. Говорит, ожидал всего, но точно не таких заявлений, поэтому домой вернулся ни с чем.

Об инциденте Виталий написал в одной из соцсетей, поэтому эта информация быстро разлетелась по Украине и получила широкую огласку. Правда, сама врач Галина Губарева сейчас оправдывается и утверждает, что не хотела обидеть военного – он ее просто не так понял.

"Мне некогда заниматься политикой. Я – никакая не сепаратистка, я не виновата в том, что мои родители родились в Донецкой области и меня там родили. В лечении не отказывала, а пыталась объяснить, что для больных раком ветеранов АТО действительно не предусмотрено льгот. Поэтому и посоветовала искать спонсоров для операции. Ту фразу, которую он приводил о том, что "убиваете мирный народ Донбасса" – нет, этого не было", – утверждает медик.

К слову, накануне во время телефонного разговора с одним из местных Кропивницких изданий она фактически подтвердила слова Виталия, отмечают журналисты ТСН.

Государство не заботится о них, их просто посылают туда все. А потом они еще будут виновными так же, как афганцы. Зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого – в своих. Вот так я сказала,

– такую ​​запись разговора с врачом появилась на вышеупомянутом ресурсе.

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В связи с ситуацией руководство института заявило, что мнение отдельного коллеги не является мнением всего заведения, но все же у мужчины попросили прощения и Губареву с должности уволили. Также в заведении подтвердили, что льгот для ветеранов войны на востоке у них нет.