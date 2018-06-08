"Убивав братній народ": уродженка Донеччини не захотіла лікувати важкохворого ветерана АТО

Неабиякий скандал вибухнув у Національному інституті раку. Річ у тім, що одна із працівниць закладу відмовилась лікувати хворого на рак учасника бойових дій на Донбасі через те, що він, за її словами, "вбивав на сході братній народ".

Як повідомляє ТСН, ім’я вищезазначеного воїна – Віталій Драган. Підкреслюється, сьогодні чоловік бореться за своє життя, оскільки у нього діагностували пухлину лімфатичної системи. Йому потрібна трансплантація кісткового мозку – вартість операції становить щонайменше 200 тисяч гривень.

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"Я втратив вагу – на 10 кілограмів, і дуже тяжко було продовжувати. Я звільнився та через буквально 4 місяці в мене все таки виявили", – сповістив він.

Зауважимо, що Віталій був одним із тих військових, які першими в 2014-му захищали Схід України від росіян та сепаратистів. Зокрема, його Кропивницький полк спецпризначення звільняв Слов'янськ.

Ти що думав, що ти в АТО пішов і тобі буде все безкоштовно?! Які пільги можуть бути?! Якби ви там стріляли в талібів, як афганці, а так ви вбивали братній народ. Ще раз вона це повторила,

– передає чоловік слова лікарки Національного інституту раку у Києві.

За словами військового, сюди його направили для консультації. Каже, очікував усе, але точно не таких заяв, відтак додому повернувся ні з чим.

Про інцидент Віталій написав в одній із соцмереж, відтак ця інформація швидко розлетілася Україною та набула неабиякого розголосу. Щоправда, сама лікарка Галина Губарєва зараз виправдовується та переконує, що не хотіла образити військового – він її просто не так зрозумів.

"Мені ніколи займатися політикою. Я – ніяка не сепаратистка, я не винна в тому, що мої батьки народилися на Донеччині та мене там народили. У лікуванні не відмовляла, а намагалася пояснити, що для хворих на рак ветеранів АТО дійсно не передбачено пільг. Тому і порадила шукати спонсорів для операції. Ту фразу, яку він наводив про те, що "вбиваєте мирний народ Донбасу" – ні, цього не було", – стверджує медик.

До слова, напередодні під час телефонної розмови з одним із місцевих кропивницьких видань вона фактично підтвердила слова Віталія, зазначають журналісти ТСН.

Держава не турбується про них, їх просто посилають туди та все. А потім вони ще будуть винними так само, як афганці. Навіщо туди йшли та стріляли невідомо в кого – у своїх. Ось так я сказала,

– такий запис розмови з лікаркою з’явився на вищезазначеному ресурсі.

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У зв’язку із ситуацією ккерівництво інституту заявило, що думка окремої колеги не є думкою усього закладу, але все ж у чоловіка попросили вибачення та Губарєву з посади звільнили. Також у закладі підтвердили, що пільг для ветеранів війни на сході у них немає.