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      "Наша мама": лидер ''Дизель Шоу" Крутоголов растрогал воспоминаниями о Марине Поплавской

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      Егор Крутоголов рассказал о Марине Поплавской
      Егор Крутоголов рассказал о Марине Поплавской / Фото из открытых источников

      Артист известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал, какой была погибшая Марина Поплавская.

      Соответствующее сообщение актер опубликовал в своем Facebook.

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      "Очень надеюсь, что Марина видела скольким людям она дорога и как велика народная любовь к ней. Она жила по принципу "не делай зла", поэтому боль потери настолько сильная и ответа на вопрос "за что?" просто нет. Я уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь она не сделала поступка, за который могла бы последовать такая горькая расплата. Если забирают таких как она, то ни о какой справедливости и речи быть не может", – написал он.

      Также, звезда "Дизель Шоу" рассказал, что Поплавская была для коллектива "мамочкой", и переживала за всех больше, чем за себя.

      Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех... Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь крутится в мозгу на повторе, Марина приняла весь удар на себя, чтобы мы жили,
      – добавил Крутоголов.

      Также артист заметил, что пока не может говорить о погибшей коллеге в прошедшем времени, но ради ее светлой памяти он и вся команда "Дизель Шоу" возобновится и будет продолжать творческий путь.

      "Наши трещинки и разрывы заживут, мы восстановимся и не остановимся, чтобы ей там было смешно. Покойся с миром. Люблю тебя", – подытожил Крутоголов.

      Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Аварии и ДТП Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 Канал
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