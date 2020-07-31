Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам 2020 года украинская экономика снизится на 6% ВВП, если сравнивать с прошлым годом. Падение экономики прежде всего спровоцировано мировым кризисом, связанным с пандемией коронавируса и карантинами в большинстве стран.

Еще одной из причин падения экономики является сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы, сообщает Национальный банк в своем инфляционном отчете.

К слову Минэкономики спрогнозировало, как украинская экономика будет расти в следующие 3 года

Что интересно, наихудшее падение постигло страну во втором квартале года – с апреля по июнь. Тогда падение экономики было на уровне до 11% по сравнению с 2019 годом. Поэтому Нацбанк уверяет, что худший период уже позади.

Центробанк добавил, что с ослаблением карантина уже с мая началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности.

Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. Например, сферы, наиболее пострадавшие от карантинных ограничений, в частности сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню.

В то же время восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, произойдет вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. К слову, с 2021 года, по прогнозу, украинская экономика снова начнет расти.



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