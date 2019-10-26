Насколько загрязнен воздух в Украине сегодня

В Украине не зафиксировано значительных превышений уровней загрязнения воздуха по состоянию на 26 октября. Однако есть факторы, которые способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Чрезвычайники не фиксируют в субботу высоких концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, сообщили в ГСЧС.

Читайте также: Какое состояние воздуха в Киеве сейчас: смог не отступает

Однако есть факторы, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Так, в Украине содержится антициклоническая (теплая и сухая) погода, а это обуславливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 метров, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

Незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха зафиксированы только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском.

В целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха.