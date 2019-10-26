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      Насколько загрязнен воздух в Украине сегодня

      32 Читати новину українською
      Состояние воздуха в Украине 26 октября
      Состояние воздуха в Украине 26 октября / cosmo.com.ua

      В Украине не зафиксировано значительных превышений уровней загрязнения воздуха по состоянию на 26 октября. Однако есть факторы, которые способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

      Чрезвычайники не фиксируют в субботу высоких концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, сообщили в ГСЧС.

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      Однако есть факторы, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Так, в Украине содержится антициклоническая (теплая и сухая) погода, а это обуславливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 метров, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

      Незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха зафиксированы только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском.

      В целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха.

      забрудненість повітря екологія

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Кривого Рога Новости Одессы Новости Днепра Новости Львова ГСЧС Погода Экология
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