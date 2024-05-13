Пытались прорваться на Харьковщину: ВСУ разбили колонну техники и пехоту оккупантов

Украинские военные уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 россиян, которые пытались осуществить прорыв на Харьковщине.

Колонну техники россиян разбили силы подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады и смежных 66 ОМБр и 77 бригады ДШВ. Бойцы уничтожили оккупантов стаями ударных дронов и бригадной артиллерией.

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Потери россиян

По информации военных, три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили – минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей,

– рассказали в 3 ОШБр.

Бойцы отметили, что все штурмовое подразделение врага было разбито, а целей противника по прорыву на участке фронта – не достигнуто.

Работа выполнена бойцами батальона беспилотных систем, пилотами 1 мехбата, арты 2 САД и разведподразделения БУАР Третьей штурмовой!

– добавили в пресс-службе.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

На севере Харьковской области продолжаются боевые столкновения. Враг добился частичного успеха в районе населенного пункта Лукьянцы, однако украинские защитники сумели остановить дальнейшее продвижение россиян.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что враг продолжает давить. Он атакует на Волчанском направлении и в направлении села Липцы. Оттуда эвакуируют людей. В общей сложности в безопасные места уже вывезли более 5 тысяч граждан. В самом Волчанске из 2500 тысяч осталось всего 300 человек.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, оборонительные рубежи на границе российско-украинской границы невозможно было построить, ведь там инженеры стали бы легкой целью для россиян. Впрочем, он отмечает, что оборонные рубежи в Харьковской области есть и они очень надежны.

На фоне наступления россиян в Харьковской области был также изменен командующий ОТГВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина.