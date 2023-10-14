Россияне со скрипом провалились у Авдеевки: мощное видео позорного наступления

В Кремле приказали командованию российской армии перейти к наступлению на Авдеевку Донецкой области. Но поскольку враг использует для этого далеко не самые боеспособные подразделения, в частности Шторм z, эта затея обернулась для россиян полным провалом.

OSINT-аналитики, изучившие опубликованные в сети видео боев, с начала своей операции 10 октября, обнаружили, что оккупанты всего за несколько дней потеряли более 30 единиц бронетехники и множество пехоты.

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При этом продвижение врага, за которые была уплачена высокая цена, оказались мизерными.

Итак, попытка штурма хорошо укрепленного района обернулась для россиян крахом. В соцсетях собрали самые зрелищные кадры провального блицкрига российских захватчиков в одно видео.

Несмотря на это, кремлевский режим продолжает гнать своих солдат на Авдеевку, надеясь прорвать оборону украинской армии. На деле же на подходе к позициям наших защитников земля усеяна труппами оккупантов.

Очевидно, опыт "мясных штурмов" ПВК Вагнера в Бахмуте ничему россиян не научил.

Ситуация в Авдеевке: актуально о главном