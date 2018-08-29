Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО

Земля для АТОвцев – прежде всего: благородная инициатива украинской власти. Но, прикрываясь ветеранами, чиновники умудряются реализовывать масштабные земельные "дерибаны".

Первоочередное право на получение земельных участков бойцами АТО – несомненно, правильная и необходимая законодательная инициатива защитников отечества. Но Украина была бы не Украина, если бы наши чиновники строго придерживались буквы закона и не использовали его в свою пользу.

Читайте также: Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга

Детали истории земельного "дерибана" вокруг озера Навария под Львовом впечатляют. Землю там сначала выделили для АТОвцев. Но в списке претендентов на участки каким-то образом появились и местные депутаты, и бизнесмены. Так во Львовской области ярко проявились все оттенки беззакония под вывеской "земля для ветеранов АТО".

Навария – земля, леса, отдых, пейзажи – лакомый кусок для чиновников

Вокруг Щирецкого водохранилища, которое в народе называют Наварийским озером – лакомые куски земли. И хотя схема "дерибана с АТОшниками" откатанная уже не на одном регионе страны, именно эта история получила значительную огласку.

Много лет стояли пустыми земли всего в каких-то пяти километрах от Львова. Очевидно, давно мозолили глаза чиновникам, и вдруг в один день выяснилось, что аж 83 участка вблизи озера распределены якобы между бойцами АТО.

Когда областные чиновники взялись "заметать следы" своей аферы, то прибегли и к откровенной лжи, и к манипуляциям, и именно это сделало историю известной,

– рассказал журналист Илья Лукаш.

Планы раздать участки вокруг озера под частную застройку возмутили общественность, ведь местные жители любили отдыхать здесь и любоваться пейзажами. Теперь же виды станут доступными только владельцам-застройщикам.

Общество спрашивает губернатора, почему "Детальный план" подменили

Чудеса начались уже во время разработки "Детального плана". Согласно закону, "Детальный план" сначала должен пройти этап общественных слушаний. Но Пустомытовский городской совет провел их почему-то без участия общества. Именно на этих "слушаниях" предложили отдать два гектара под дачное строительство. На следующем этапе Градостроительный совет Львовской облгосадминистрации предложил отдать эти земли именно участникам АТО.

А количество земельных участков, которые должны были раздать, выросло вдвое.

Губернатор Олег Синютка обещал разобраться, почему на слушаниях утвердили один план, а чиновники приняли другой. Впрочем, обещания до сих пор не сдержал.

Между тем в списке претендентов на скандальные земельные участки лица из первой тридцатки – преимущественно настоящие "АТОшники". А вот лица в списке с 30 по 65 не имеют никакого отношения к боевым действиям. Но почему-то именно они получают лучшие участки – возле воды.

Читайте также: "Дерибан" на Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день

Какие фамилии в этом списке, почему там не "АТОшники", а бизнесмены и политики, и как они там оказались –смотрите в программе "Центр расследований Украины".