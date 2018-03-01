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НБУ отчитывается об увеличении международных резервов Украины

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НБУ отчитывается об увеличении международных резервов Украины
НБУ отчитывается об увеличении международных резервов Украины / Фото из открытых источников

В Национальном банке Украины отчитались, насколько за месяц выросли международные резервы Украины.

Об этом во время брифинга в четверг сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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По данным регулятора, по состоянию на конец февраля 2018-го международные резервы Украины выросли до 18,5 миллиардов долларов.

Для сравнения, в начале февраля эта сумма составляла 18,443 миллиарда долларов.

Резервы на сегодня составляют примерно 18,5 млрд долларов с учетом тех интервенций на покупку иностранной валюты, которую НБУ проводит почти каждый день,
— уточнил во время монетарного брифинга заместитель главы НБУ.

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий отметил, что победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже хоть и имеет положительный фактор для динамики золотовалютных резервов страны, однако основным источником их пополнения является сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями.

"Мы сейчас не можем сказать, как "Нафтогаз" распорядится средствами, которые он еще не получил, а только выиграл в суде. Поэтому, продолжение сотрудничества с МВФ и получение очередных траншей является необходимым условием пополнения золотовалютных резервов", — подчеркнул Смолий.

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28 февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ
Источник: 24 Канал
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