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      НБУ утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех

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      Национальный банк Украины на днях утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех.

      Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время брифинга заявила, что правила льготного пользования кредитами будут касаться всех заемщиков – и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физических лиц.

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      Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление, и таким образом они будут внедрены банками,
      – сказала Рожкова.

      Заметим, что с 17 марта банкам запрещено начислять штрафы для населения на период карантина. Это означает, что украинцам таки придется погашать свои кредиты и долги за ними, просто без начислений штрафов в период до 3 апреля.

      Как кризис с коронавирусом сказалась на украинцах?
      Эпидемия коронавируса ощутимо ударила по украинской экономике и задела едва ли не каждого украинца. Многие страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год. В НБУ уверяют, что готовы к любым кризисным явлениям.

      За последние недели курс доллара подорожал более чем на 3 гривны и не прекращает дорожать.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Деньги НБУ Кредит
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