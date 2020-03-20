НБУ утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех

Национальный банк Украины на днях утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех.

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время брифинга заявила, что правила льготного пользования кредитами будут касаться всех заемщиков – и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физических лиц.

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Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление, и таким образом они будут внедрены банками,

– сказала Рожкова.

Заметим, что с 17 марта банкам запрещено начислять штрафы для населения на период карантина. Это означает, что украинцам таки придется погашать свои кредиты и долги за ними, просто без начислений штрафов в период до 3 апреля.

Как кризис с коронавирусом сказалась на украинцах?

Эпидемия коронавируса ощутимо ударила по украинской экономике и задела едва ли не каждого украинца. Многие страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год. В НБУ уверяют, что готовы к любым кризисным явлениям.



За последние недели курс доллара подорожал более чем на 3 гривны и не прекращает дорожать.