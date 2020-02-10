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      Не смогли поделить пустую дорогу: под Киевом столкнулись две машины – фото, видео

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      Авария в Броварах / kiev.informator.ua

      В городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.

      Виновного в дорожно-транспортном происшествии госпитализировали с травмой головы и многочисленными переломами. Об этом сообщает информатор.

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      Легковой автомобиль Audi A4 и внедорожник Audi Q8 двигались навстречу по улице Олега Оникиенко. Водитель транспортного средства Q8 сообщил полицейским, что ехал в направлении парка Победы, когда внезапно ему в лоб вылетела машина.

      Мужчина смог выкрутить руль влево, чтобы избежать прямого лобового столкновения. Однако, Седан на полной скорости протаранил его в правый бок и отбросил на бордюр.

      Авария в Броварах / Фото "Информатор"

      По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением. Сейчас следствие устанавливает все подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Постраждалі
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