Не только в Киеве потоп: военные обнародовали фото подтопленных окопов на Донбассе

Сильные ливни наделали много бед по всей территории Украины. Но в результате непогоды затопило не только улицы и переходы Киева, но и окопы военных ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщила военная Виктория Руденко в Facebook.

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Отметим, что 25 июля мощные ливни с градом просто парализовали Киев. Буквально за полчаса дождя в городе подтопило подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде вынуждены были переходить улицу. Но непогода подтопила и территории Донецкой области.

Вся лента (новостей – 24) в подтопленном переходе в Киеве, но посмотрите как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы,

– написала девушка.

К слову, нормальное передвижение в Киеве существенно осложнилось, однако некоторые нашли выход из ситуации, придумав свой способ перемещения в такую погоду – на лодках.