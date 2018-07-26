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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Не только в Киеве потоп: военные обнародовали фото подтопленных окопов на Донбассе

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Военные обнародовали фото подтопленных окопов на Донбассе
Военные обнародовали фото подтопленных окопов на Донбассе / Facebook

Сильные ливни наделали много бед по всей территории Украины. Но в результате непогоды затопило не только улицы и переходы Киева, но и окопы военных ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщила военная Виктория Руденко в Facebook.

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Отметим, что 25 июля мощные ливни с градом просто парализовали Киев. Буквально за полчаса дождя в городе подтопило подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде вынуждены были переходить улицу. Но непогода подтопила и территории Донецкой области.

Вся лента (новостей – 24) в подтопленном переходе в Киеве, но посмотрите как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы,
– написала девушка.

К слову, нормальное передвижение в Киеве существенно осложнилось, однако некоторые нашли выход из ситуации, придумав свой способ перемещения в такую погоду – на лодках.

Теги: Новости Киева Новости Украины Непогода в Украине Погода Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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