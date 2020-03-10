Неадекватные родственники обливали 6-летнего ребенка водой: от холода он не мог говорить

В Херсоне мать и бабушка вывели 6-летнюю девочку на улицу и начали обливать ее холодной водой при температуре всего +4 градуса. Крики ребенка услышали соседи – они и вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыли работники полицейской мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Картина, которую увидели полицейские, шокировала. Девочка была почти без одежды, продрогшая и грязная, не могла говорить от холода. Мать и бабушка вели себя неадекватно – бросались на соседей и несли чушь.

Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи, где не было нормальных условий для проживания ребенка. Квартира не отапливалась, света не было, все стены в плесени, в комнатах стояла вонь, пищевых продуктов тоже не было,

– рассказывают в полиции.

Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Ребенка одели и успокоили – сейчас он в приюте.



Мать и бабушка вели себя неадекватно/ Источник: hr.npu.gov.ua

После проведения всех необходимых обследований и проверок будет решаться вопрос дальнейшей судьбы девочки, а также способности ее матери и бабушки воспитывать ребенка.



Спасенная девочка/ Источник: hr.npu.gov.ua