Неадекватні родичі у Херсоні обливали 6-річну дитину водою: від холоду вона не могла говорити
У Херсоні матір та бабуся вивели 6-річну дівчинку надвір та почали обливати її холодною водою при температурі лише +4 градуси. Крики дитини почули сусіди – вони і викликали правоохоронців.
На місце події прибули працівники поліцейської мобільної групи з реагування на факти домашнього насильства, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.
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Картина, яку побачили поліцейські, шокувала. Дівчинка була майже без одягу, змерзла і брудна, не могла говорити від холоду. Матір та бабуся поводилися неадекватно – видалися на сусідів та несли нісенітниці.
Поліцейські та соцпрацівники оглянули будинок родини, де не було нормальних умов для проживання дитини. Оселя не опалювалася, світла не було, всі стіни у цвілі, в кімнатах стояв сморід, харчових продуктів теж не було,
– розповідають у поліції.
Поспілкувавшись з 36-річною матір’ю і 64-річною бабусею, лікарі виявили у них ознаки психічного розладу і госпіталізували. Дитину одягнули та заспокоїли – наразі вона у притулку.
Матір та бабуся поводилися неадекватно/ Джерело: hr.npu.gov.ua
Після проведення всіх необхідних обстежень та перевірок буде вирішуватися питання подальшої долі дівчинки, а також спроможності її матері та бабусі виховувати дитину.
Врятована дівчинка/ Джерело: hr.npu.gov.ua