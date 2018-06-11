Недостройки: почему лучше не соблазняться низкими ценами застройщика

Несколько десятков жителей столичной многоэтажки поднимаются пешком на 25 этаж и пользуются водой по часам. Четыре года назад они приобрели недвижимость по очень выгодной цене. Однако, тогда они даже не подозревали, что вскоре дом получит статус самовольного строительства.

Четыре года назад мужчина приобрел квартиру в доме и уже давно должен был бы в ней жить. Однако дом официально в эксплуатацию так и не сдали. Дом признали самостроем.

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Ведь по документам двадцати пятиэтажка, на самом деле, трехэтажный офисный центр. Сюда не имеют права подводить ни воду, ни электричество. Свет здесь подключили незаконно, его подают по часам, а лифт включают только тогда, когда приходят новые покупатели.



Дом является одним из 40 скандальных новостроек Анатолия Войцеховского. Которого в 2016 году задержали, а затем отпустили под залог в 14 миллионов гривен. Войцеховский такой не один. В Украине проблемна каждая вторая новостройка, говорят юристы. Безумная цифра, если учесть, что в прошлом году в эксплуатацию сдали 10 миллионов квадратных метров жилья.



Застройщики начинают работы, имея только часть разрешений или вообще без них. И надеясь, что со временем все уладят. Местная власть имеет право снести незаконную постройку, но только в начале строительства. В Киеве такие показательные сносы уже были.

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Дома, которые уже выросли – легализуют. Однако, как быстро это произойдет, никто не знает. Решение можно ждать годами. Чиновники разводят руками, мол, вы же видели, что покупали? Поэтому, чтобы избежать проблем, лучше не соблазняться на низкие цены и тщательно проверять документы застройщика.