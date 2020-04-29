Нефедов о конфликте с Уманским: О представлении на мое увольнение я узнал из прессы

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что о представлении относительно своего увольнения от экс-министра финансов Игоря Уманского узнал из СМИ.

А конфликт с экс-министром для него был вполне виртуальным – заявил Нефедов в эксклюзивном комментарии 24 каналу в программе "Что это было".

Интересно Таможня – это не станок, печатающий деньги, – Нефедов ответил на критику Зеленского

По его словам, он с Уманским за время его пребывания на должности общался только 1 раз, и это было в день его назначения.

Тогда мы поговорили примерно в течение 40 минут о состоянии дел, ликвидности. Ни о каких реформах речи не было. После этого, насколько мне известно, господин Уманский не подписал и не спросил ни одного документа, касающегося Таможни, не провел ни одного совещания. Поэтому каким-то образом критиковать или наоборот – отвечать на критику Игоря Уманского – мне очень трудно,

– подчеркнул Нефедов.

Он добавил, что обо всем узнавал из прессы.

"То есть открываешь колонку в телеграме – и там написано, что оказывается меня вчера чуть не уволили", – объяснил экс-глава таможни.

Что известно о конфликте между Уманским и Нефедовым