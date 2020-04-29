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      Нефедов о конфликте с Уманским: О представлении на мое увольнение я узнал из прессы

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      Нефедов и Уманский
      Нефедов и Уманский / Коллаж 24 канала

      Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что о представлении относительно своего увольнения от экс-министра финансов Игоря Уманского узнал из СМИ.

      А конфликт с экс-министром для него был вполне виртуальным – заявил Нефедов в эксклюзивном комментарии 24 каналу в программе "Что это было".

      Интересно Таможня – это не станок, печатающий деньги, – Нефедов ответил на критику Зеленского

      По его словам, он с Уманским за время его пребывания на должности общался только 1 раз, и это было в день его назначения.

      Тогда мы поговорили примерно в течение 40 минут о состоянии дел, ликвидности. Ни о каких реформах речи не было. После этого, насколько мне известно, господин Уманский не подписал и не спросил ни одного документа, касающегося Таможни, не провел ни одного совещания. Поэтому каким-то образом критиковать или наоборот – отвечать на критику Игоря Уманского – мне очень трудно,
      – подчеркнул Нефедов.

      Он добавил, что обо всем узнавал из прессы.

      "То есть открываешь колонку в телеграме – и там написано, что оказывается меня вчера чуть не уволили", – объяснил экс-глава таможни.

      Что известно о конфликте между Уманским и Нефедовым

      • В действующем правительстве Дениса Шмыгаля 24 дня проработал министр финансов Игорь Уманский. Он сам признался, что был приглашен в правительство еще Сергеем Тигипко, которого планировали ставить премьер-министром, однако этого не произошло.
      • Через некоторое время Уманский сделал представление на увольнение главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верламова. По его словам, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.
      • Эти представления не были реализованы. Впоследствии Уманский ушел в отставку.
      • На внеочередном заседании Кабинета Министров 24 апреля уволили Сергея Верланова и Максима Нефедова.
      Автор: Евгения Моторевская, Сергей Лещенко, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Максим Нефедов Новости политики Министерство финансов Украины Игорь Уманский
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