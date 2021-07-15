Впоследствии туда прибыли силовики задержали всех участников инцидента. Это случилось 15 июля.
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Во время конфликта "заминировали"
Там должны были провести аукцион по продаже земельного участка в Белгород-Днестровском районе. Однако не сообщили, о каком именно участке речь.
Когда неизвестные начали блокировать зал, туда вызвали полицию. Также во время конфликтной ситуации поступило сообщение, что это здание заминировано.
Правоохранители приехали и начали обыскивать этих людей. У них изъяли нож и 2 перцовых баллончика.
Правоохранители обыскивают участников инцидента / Фото Нацполиции
Всех 17 молодых мужчин отвезли в участок. Это было нужно, чтобы установить их личности и взять показания.
Также в это здание приехали взрывотехники. Они не обнаружили там взрывчатки.
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Начали несколько расследований
Правоохранители начали расследование по статье о хулиганстве. Также начали устанавливать целесообразность хранения ножа и баллончиков в рамках производства о незаконном обращении с оружием,
Кроме этого открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об опасности граждан. Сейчас пытаются установить личность сообщившего о заминировании.
Взрывотехник обыскивает здание бизнес-центра в Одессе / Фото Нацполиции