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Немцы выпустили "необычный" блок питания: фото, характеристики, цена

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Немцы выпустили
Немцы выпустили "необычный" блок питания: фото, характеристики, цена / Фото из открытых источников

Немецкая компания Silent Power Electronics, более известная как LC-Power, решила привлечь внимание покупателей необычной конструкцией своих ATX-совместимых блоков питания Metatron Gaming.

Об этом сообщает портал​ toneto.net.

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Ранее производитель уже выпустил оригинальную 750-Вт модель LC8750III Prophecy 3 с силовыми разъемами DIN для кабелей PCI-E Power, SATA Power и Molex 4-pin, а также синей подсветкой вентилятора. Эксперимент, скорее всего, посчитали удачным, и вслед за Prophecy вышел LC8550 Prophet. Эти блоки питания присоединились к другим преставителям группы Metatron Gaming – 650-ваттному LC8650III Ozeanos 3 ("Океан") и 850-ваттной LC8850III Arkangel 3 ("Архангел").

Характеристики LC8550 Prophet

Каждый из шести разъемов DIN имеет резьбу, поэтому отъединяющиеся кабели должны надежно фиксироваться. Минусом таких разъемов является то, что их контакты постоянно находятся под напряжением и могут стать причиной короткого замыкания.


Новый блок питания от компании LC-Power

Модель LC8550 Prophet первой из серии LC-Power Metatron Gaming прошла проверку на соответствие стандарту ATX12V v2.31. Она имеет средний по нынешним меркам коэффициент полезного действия – 80 PLUS Bronze. Некоторые кабели, а именно TX и "4+4"-контактный EPS12V, не отсоединяются. В комплект поставки включены силовые кабели с "6+2"-контактными разъемами PCI-E Power, 4-контактными Molex, SATA Power и FDD Power. Длина кабелей составляет от 55 до 90 сантиметров.


Необычный дизан блока питания от LC-Power

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По линии +12 Вольт новый блок питания способен выдавать 45,8 Ампер/549,6 Ватт, суммарная нагрузка по каналам +3,3 Вольт и +5 Вольт не должна превышать 110 Ватт. Допустимый для LC8550 Prophet диапазон входного напряжения – от 110 до 240 Вольт.


Разъемы на новом блоке питания LC8550 Prophet

Система защиты блока питания включает: защиту от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, превышения мощности и перегрузки по току. Активное охлаждение обеспечивается вентилятором типоразмера 135 миллиметров (тип подшипника на сайте производителя не указан). Длина источника питания составляет 158 миллиметров, ширина и высота стандартные – 150 и 86 миллиметров соответственно.

Цена LC8550 Prophet

Гарантийный срок на LC-Power LC8550 Prophet составляет три года. Однако цены немного кусаются. В странах Западной Европы такой блок питания будет стоить 76 евро (около 2500 гривен).

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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