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Неравномерность роста зарплат в Украине: "сливки" достаются не всем, – эксперт

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Эксперт прокомментировала неравномерность роста зарплат
Эксперт прокомментировала неравномерность роста зарплат / Фото из открытых источников

Кандидат экономических наук Лидия Ткаченко прокомментировала неравномерность роста зарплат в Украине.

Об этом пишет "Зеркало недели".

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В течение 2017 года самый большой номинальный прирост зарплат наблюдался в таких видах деятельности: государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (6420 грн в январе до 14442 грн в декабре, +8022 грн), профессиональная, научная и техническая деятельность (с 8195 до 12682 грн, +4488 грн), поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (с 7343 до 11654 грн, +4311 грн), финансовая и страховая деятельность (с 11092 до 14899 грн, +3806 грн), информация и телекоммуникации (с 10210 до 13833 грн, +3623 грн).

Кроме того, эти виды деятельности показали наибольший прирост в первом квартале 2018-го (за три месяца более 1000 грн).

Причем внутри высокооплачиваемых секторов экономики неравенство между работниками по размерам зарплаты значительно выше. Собственно, дифференциация зарплат и формируется в основном благодаря высокооплачиваемым категориям, ведь нижняя граница регулируется размером минимальной зарплаты,
– заявляет эксперт.

Ткаченко добавляет, что в упомянутых высокооплачиваемых видов деятельности доля работников с зарплатами свыше 15000 грн составила в декабре 2017 года около 20%, в финансовой и страховой деятельности – 26,7%, в государственном управлении и обороне – 32%

По ее мнению, неравномерность роста зарплат между и внутри секторов экономики и отсутствие надлежащего регулирования приводят к "тому, что "сливки" от роста достаются ограниченному кругу работников из высших ступеней, тогда как большинство работников получают зарплаты в пределах 1-2 минимальных размеров".

Теги: Деньги Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
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