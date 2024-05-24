Не успел за 2 месяца обновить данные в ТЦК: юрист рассказал, какое грозит наказание
Источник:Киев24
Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК. Юрист объяснил, какое наказание грозит тем, кто этого не сделает.
С 18 мая мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в военкоматах. Для этого у них есть имеют 60 дней.
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Имущество пойдет с аукциона
По словам юриста Антона Ревенко, если мужчины не обновят вовремя свои данные в ТЦК, тогда их ждет штраф в размере 17 – 25 тысяч гривен.
Специалист отметил, что уплата этого штрафа является обязательной. Если военнообязанный отказывается платить средства, или он их нет, тогда происходят аресты имущества.
Юрист отметил, что у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. Если выяснится, что должник является владельцем определенного недвижимого имущества, то на него накладывают арест, а потом его могут продать на аукционе “Сетам”.
Кроме штрафа, нарушитель должен оплатить исполнительный сбор и исполнительные расходы. Речь идет о том, что на расследование дела должника тратятся государственные средства, и поэтому он должен погасить все эти расходы.
Напомним, что обновить данные в ТЦК мужчины могут тремя способами:
Обновление данных в ТЦК до 16 июля: что известно
- Эксперт объяснил, что до 16 июля представители ТЦК не имеют право принудительно доставлять военнообязанных в военкомат для обновления данных. Они могут только вручить повестку для сверки данных.
- В Минобороны ответили, будут ли во время обновления данных выдаваться направления на ВВК. Там отметили, что этого не будет происходить. Направление на военно-врачебную комиссию может быть выписано позже в случае необходимости.
- Председатель Нацполиции заявил, что полицейские имеют право доставлять уклонистов, которые находятся в розыске, в ТЦК. Также чиновник отметил, что в случае совершения злостного неповиновения требованию полицейского, он имеет право применить физическую силу к нарушителю.