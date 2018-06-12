Невероятно: iPhone X 2 недели пролежал на дне реки и до сих пор работает – видео

В США пользовательница iPhone X случайно протестировала свой смартфон на выносливость – она утопила его в реке. При этом пролежав 2 недели на дне iPhone продолжал работать.

Об этом говорится на YouTube-канале блогера Man + River.

Блогер исследует дно рек и выискивает там разное в поисках потерянных вещей. Во время последнего погружения блогер обнаружил iPhone X.

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Он сушил смартфон в течение нескольких дней, предварительно открыв корпус и поместив его в силикагель, а затем подключил зарядное устройство.

После всего этого iPhone X включился, после чего энтузиаст связался с владелицей. Женщина не могла поверить, ведь утопила свой гаджет 2 недели назад.

iPhone X 2 недели пролежал на дне реки и до сих пор работает

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