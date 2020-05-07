Нидерланды выходят из карантина: заработают кафе и рестораны, а секс-клубы закрыты до сентября

Нидерланды постепенно выходят из карантина. Уже с 11 мая там начнут некоторые послабления ограничений. В частности, смогут возобновить свою работу мастера маникюра и парикмахеры, а граждане смогут заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе.

План выхода из карантина для Нидерландов расписан почти на полгода вперед. Об этом сообщает Politico.

Ранее Нидерланды восстановили авиарейсы со странами, которые больше всего страдают от коронавируса

Правительство ослабляет ограничения так быстро, как может, но не быстрее, чем это будет оправдано. Осторожность сейчас лучше, чем жалеть потом,

– заявил премьер страны Марк Рютте.

План выхода Нидерландов из карантина

С 11 мая возобновят работу:

Парикмахеры.

Мастера по уходу за ногтями.

Другие подобные услуги – при условии, что они работают по предварительной записи и заранее спрашивают клиентов, есть ли у них какие-либо симптомы.

Можно снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе (но соревнования запрещены).

С 1 июня возобновят работу:

Общественный транспорт будет работать по обычному расписанию (ношение маски в транспорте обязательно).

Средние школы.

Рестораны.

Театры и кинотеатры (максимум 30 человек смогут находиться в одном зале на расстоянии 1,5 метра друг от друга).

С 1 июля:

Позволят открывать кемпинги и парки отдыха.

Открывать общие душевые комнаты и туалет.

Рестораны, кинотеатры и театры смогут вмещать до 100 человек.

С 1 сентября:

Все виды спорта, включая контактные и соревнования, будут разрешены снова.

Откроют сауны.

Казино.

Секс-работникам позволят возобновить работу.

Какова ситуация с коронавирусом в Нидерландах? Там по состоянию на 7 мая подтвердили 41 319 случаев COVID-19, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 5 204 пациента.