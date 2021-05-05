В Днепропетровской области на заборе местного жителя появилась антисемитская надпись. Еврейская община заявила, что будет обращаться в полицию из-за этого.

Инцидент произошел в городе Никополе, что в Днепропетровской области. Антисемитская надпись появилась на каменном высоком заборе дома одного из местных жителей.

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Антисемитская надпись на заборе

Как сообщают в сообществе, надпись появилась ориентировочно 2 мая. Надпись нанесли черным баллончиком. Возле него нарисовали символ, похожий на украинский трезубец. Объединенная еврейская община отмечает: таких надписей в Никополе появилось несколько. Кто их автор – неизвестно.

Объединенная еврейская община отметила, что будет обращаться по поводу этого инцидента в полицию.

Закон о предотвращении антисемитизма

Между тем в Украине хотят усилить ответственность и таким образом бороться с антисемитизмом. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрел соответствующий проект "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине" № 5109.

Законопроект дает:

определение антисемитизма,

указывает его основные проявления,

устанавливает запрет антисемитизма и его проявлений,

устанавливает виды ответственности за антисемитизм.

Указано, что в законопроекте определение "антисемитизм" базируется на рабочем определении термина, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста и рекомендованном Европейским Парламентом для использования в странах-членах ЕС.