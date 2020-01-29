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      НКРЭКУ не записала в правила обязанность Ахметова и других экспортеров платить тариф "Укрэнерго"

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      Электроенергия

      Льготы для экспортеров электроэнергии увеличивают дефицит средств на выплаты производителям по "зеленому" тарифу.

      Об этом в "Бизнес. Цензоре" написал народный депутат Дмитрий Кисилевский ( "Слуга народа").

      С 1 июля в Украине стартовала новая модель рынка электроэнергии, теперь государство регулирует только некоторые тарифы, например, для населения или "зеленые" тарифы. Источником их покрытия определен тариф компании "Укрэнерго", которая управляет энергетической системой и осуществляет передачу электроэнергии высоковольтными линиями электрических передач.

      Ранее все участники рынка покупали электроэнергию у государственного предприятия "Энергорынок" по так называемой оптово-рыночной цене (ОРЦ), куда были включены тарифе "Укрэнерго". Однако в новых правилах рынка чиновники предыдущего состава НКРЭКУ во главе с Оксаной Кривенко (была назначена во времена президента Петра Порошенко) не указали, что и в дальнейшем все должны платить этот тариф "Укрэнерго". И экспортеры электроэнергии перестали платить такой тариф, фактически получив новую льготу. При том, что выплаты по "зеленому" тарифу постоянно растут, увеличивается дефицит средств.

      В соседней Словакии трейдеры, которые осуществляют экспорт в Украину, платят такой тариф своему системному оператору в размере 0,8 евро за МВт-час. А также платят импортную пошлину 2% уже с украинской стороны в украинский бюджет.

      Дополнительно

      В 2019 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 14% до $ 379 млн. Крупнейшим покупателем украинской электроэнергии была Венгрия. Экспорт происходит через Бурштынский энергетический остров, на котором расположены электрические сети Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), он синхронизирован с европейской энергосистемой.

      Бурштынская ТЭС принадлежит АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и является основным производителем электроэнергии для энергоострова (около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне). Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова, которой также принадлежат крупнейшие объемы годового сечения для импорта э/э из России и Белоруссии.

      С ноября 2019 года "Д. Трейдинг" Ахметова перестало платить за пользование за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре, долг компании на 10 января составил 362, 50 млн грн. В целом компании из группы "ДТЭК" задолжали в то время 544,48 миллиона грн, что составляет почти половину общего долга перед компанией "Укрэнерго". Долги компании уже спровоцировали остановку с осени выплат по зеленым тарифам домашним СЭС в западных областях Украины. При этом крупные промышленные производитель возобновляемой энергетики продолжают получать выплаты. Крупнейшим игроком на рынке производства солнечной и ветровой электроэнергии является группа компаний "ДТЭК".

      В 2020 году возобновляемые источники электроэнергии в Украине произведут 15 млрд кВт-ч электроэнергии получат за нее 42,5 миллиарда грн, что составляет почти 20% денег энергорынка. "Зеленый" тариф в Украине привязан к евро и является одним из самых высоких в мире.

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      Теги: Ринат Ахметов Электроэнергия
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