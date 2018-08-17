Nokia анонсировала выход своего "самого ожидаемого смартфона"

Компания Nokia официально подтвердила, что 21 августа представит свой "самый ожидаемый смартфон". Эксперты прогнозируют, что говорится про флагманский смартфон Nokia 9.

Об этом пишет PhoneArena.

"Мы очень рады представить вам мероприятие для смартфонов Nokia об одном из самых ожидаемых телефонов, 21 августа. Оставайтесь с нами!", – сказано в официальном блоге Nokia.

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По слухам, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 845, он получит OLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Вероятно, будущая новинка будет конкурировать с флагманами Samsung Galaxy S9 и iPhone X.

Кроме того, новинка от Nokia получит продвинутую камеру – над ней производитель работает в партнерстве с Carl Zeiss. Инсайдеры говорят про тройную основную камеру, которую может получить Nokia 9, однако никакого подтверждения этому пока нет.

Nokia 9 скорее всего будет работать на чистом Android.

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