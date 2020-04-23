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      "Нормандская четверка" должна встретиться 30 апреля: в Кремле делают вид, что ничего не знают

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      Предыдущая встреча "нормандской четверки" в декабре 2019 года / Getty images

      Уже 30 апреля должна состояться очередная встреча "нормандской четверки" в формате телеконференции. Эту информацию уже подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, а о возобновлении работы этого формата сообщал глава МИД Германии Хайко Маас. Впрочем, в Кремле делают вид, что ничего не знают о точном формате переговоров.

      Там также добавляют, что не до конца довольны реализацией минских договоренностей и выполнением пунктов, утвержденных в Париже в декабре 2019-го. Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

      Актуально Нормандская четверка предварительно проведет заседание 30 апреля

      Пока никаких набросков по этому поводу нет... Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности как и раньше оставляет желать лучшего,
      – отметил он.

      Отдельно Песков подчеркнул: конкретных планов по проведению встречи в нормандском формате в режиме видеоконференции пока нет.

      Что известно о переговорах в нормандском формате?Последний раз встреча нормандской четверки проходила 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года, а новый Президент Украины Владимир Зеленский заменил на переговорах своего предшественника Петра Порошенко.

      Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреля 2020 года. Впрочем, переговорный процесс был очень затруднен пандемией коронавируса.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики Новости России Владимир Путин Нормандский формат
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