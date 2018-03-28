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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Ноутбук, который оставили заряжаться, сжег целый этаж офисного центра

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Ноутбук, который оставили на зарядке, вызвал пожар
Ноутбук, который оставили на зарядке, вызвал пожар

В городе Летчуерт, что в Британии, ноутбук стал причиной пожара. Его оставили заряжался на рабочем столе, в результате чего и вспыхнул огонь.

Об этом пишет издание New York Post.

Большинство электронных устройств работают на литий-ионных аккумуляторах. Они имеют тенденцию к возгоранию.

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Стив Паффет, владелец компании, где произошел пожар, рассказал, что сам сидел за этим столом, и если бы пожар возник, когда там работал человек, то он бы получил ожоги лица.

Ночью мужчина проснулся от сигнала тревоги, которую вызвал огонь. Сначала он обратился к экстренным службам, а затем побежал в офис тушить пламя.

Когда на место прибыли пожарные, уже вся постройка была в саже и в дыму, первый этаж полностью разрушен, весь инвентарь списали.

Ноутбук стал причиной пожара в офисе

Теги: Пожар Техно Великобритания Гаджеты
Источник: 24 Канал
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