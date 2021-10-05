Отстранение Разумкова, санкции против российских компаний: главные новости 5 октября

Нардепы отстранили Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний за выборы в Госдуму на оккупированных территориях. Власти Киева сначала заявили об усилении карантина, но потом передумали. На Полтавщине произошло ДТП с участием авто полиции. Такими были главные новости 5 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Разумкова отстранили от обязанностей

Источник: 24 канал

В Верховной Раде еще 4 октября запустили процесс отзыва Разумкова с должности председателя парламента, а 5 октября его продлили.

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За отстранение главы Рады от должности проголосовали 240 нардепов. В ответ Разумков заявил, что не держится за кресло – якобы для него "должность не стоит ничего – это инструмент".

Если есть желание сменить главу Совета – задерживать этот процесс не буду. Сразу поступили письма – мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии – 24 канал) о запуске процедуры,

– заявил Разумков.

Нардеп сказал, что "сразу оно было, согласно регламенту, запущено". Политик также заверил, что сможет и без должности реализовывать все то, что обещал в 2019 году.



Рада проголосовала за отстранение Разумкова от ведения заседаний / Скриншот с видео

Отзыв Разумкова с поста спикера: что известно

17 сентября Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили в прямом эфире. Причиной стало то, что Разумков направил законопроект об олигархах для оценки Венецианской комиссии.

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "определенные разногласия между фракцией и главой Верховной Рады есть".

30 сентября Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности председателя Рады.

4 октября "Слуги народа" собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв спикера с должности. Тогда же запустили процедуру.

Сам Разумков заявил, что из-за процессуальных процедур, это невозможно сделать в течение рабочей недели 4 – 8 октября. Якобы должна состояться проверка подписей, а регламент Рады уже согласован.

Санкции против российских фирм

Парламент рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова с поста спикера уже в четверг, 7 октября. Это поддержали 246 народных избранников.

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.

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В санкционный список попали:

33 кандидата в депутаты Госдумы России;

54 члена так называемых избирательных комиссий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также В Крыму;

ряд российских компаний.

Против этих людей ввели полный пакет ограничений, который предусматривает запрет въезда на территорию Украины и блокирование всех активов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Россия не имела права проводить выборы на временно оккупированных территориях.

Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели будут под санкциями нашей страны,

– сказал Данилов.

Выборы в Госдуму России на Донбассе: основное

Восточная правозащитная группа сообщила, что в выборах в Госдуму России приняли участие около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Их привозили на место голосования и всячески "поощряли", в том числе и едой.

По официальным данным, больше всего голосов получила правящая партия "Единая Россия". В Госдуме ее будут представлять 300 членов политсилы.

В то же время многие страны мира не признали результаты российских выборов на оккупированных территориях Украины. Поддержку суверенитету Украины на фоне голосования выразили США, Великобритания и Польша.

Карантин в Киеве

Источник: КГГА

В Киевской городской госадминистрации 5 октября заявили, что в столице ужесточают карантин. Однако впоследствии изменили решение – ограничения останутся прежними.

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Город готовится к усилению

Штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций города призвал к внедрению жестких ограничений из-за постановления правительства. И их вроде ввели. Впоследствии заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский отметил, что Киев пока остается в желтой зоне. Однако город уже готовится к возможному ужесточению карантинных ограничений.

Сейчас нарабатывают механизмы действий на случай, если нужно будет проверять наличие COVID-сертификатов или негативных тестов у посетителей. Подчеркнем, что Куявский говорил только о госучреждениях.

Предварительные заявления о карантине

Впервые о возможном усилении стало известно из протокола 15 заседания штаба чрезвычайных ситуаций. На заседании говорили, что впускать в учреждения должны только с сертификатами вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами.

Говорилось о таких учреждениях:

административные службы КГГА;

государственные администрации районов;

магазины, рестораны, кафе, кинотеатры и другие заведения на территории Киева.

При усилении карантина для посещения публичных мест достаточно и 1 дозы вакцины. Однако нужен документ, подтверждающий ее получение.

ДТП с полицейскими на Полтавщине

Согласно действующим требованиям, в общественных заведениях следует находиться в масках или респираторах.

Источник: "Кременчугский Телеграфь"

В городе Кременчуг Полтавской области произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.

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По предварительной информации, автомобиль патрульных ехал с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Однако Chevrolet правоохранителей не пропустил. Патрульная машина пробовала избежать столкновения, но задела другую машину и перевернулась.

Водитель и пассажир Chevrolet не пострадали. В то же время полицейских доставили в больницу, они в тяжелом состоянии.

Из-за ДТП проезд по этой части города был затруднен.

Смотрите фото с места ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":

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