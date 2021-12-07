Разговор Байдена с Путиным, ужасное ДТП под Черниговом: главные новости 7 декабря

Джо Байден обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на российско-украинской границе. В Черниговской области произошла смертельная авария с маршруткой. Оккупанты били по Зайцевому. Глава государства ввел в действие санкции против коллаборантов. Такими были главные новости 7 декабря.

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Переговоры Байдена с Путиным

Источник: 24 канал

Джо Байден и Владимир Путин пообщались на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Разговор состоялся в формате видеосвязи и длился примерно 2 часа. СМИ уже опубликовали кадры начала переговоров. Политики поздоровались, после чего глава Белого дома заявил, что надеется и на личную встречу с коллегой. По информации журналистов, Путин общался с американским лидером наедине – без советников и помощников.

Первые кадры разговора президентов: смотрите видео

Основная тема – Украина

Ранее в Белом доме поделились подробностями о темах для обсуждения между политиками. "Мы ожидаем, что Украина будет большой темой обсуждения на переговорах. Впрочем, будут и другие темы", – пояснила пресс-секретарь администрации Байдена. По ее словам, американский президент должен был предупредить Путина о последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Байден должен позвонить Зеленскому

По информации СМИ, президент США планировал предостеречь , что в случае вторжения в Украину пострадает экономика России. Ведь в таком случае может говориться даже об остановке "Северного потока-2".

Вечером 6 декабря президент Зеленский пообщался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они "согласовали позиции" накануне переговоров президентов. Сначала СМИ писали, что переговорам российского и американского лидеров будет предшествовать разговор Байдена с Зеленским. Впрочем, в украинском МИД заявили, что она состоится уже после.

Будут контакты на высоком и самом высоком уровне. В этом плане у нас с США наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог,

– подчеркнул министр Кулеба.

Трагедия на Черниговщине

Источник: фейсбук-страница ГСЧС

Утром 7 декабря вблизи села Брусилов, что на Черниговщине, грузовик влетел в пассажирский микроавтобус. Маршрутка двигалась по маршруту Чернигов – Сосница. В результате ДТП погибли по меньшей мере 13 человек, а еще 7 получили травмы. Врачи оценивают состояние всех пострадавших как тяжелое. Известно, что среди пострадавших есть ребенок. Родственников пострадавших, прибывающих из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице "Придеснянской".

Жуткие кадры с места ДТП / Фото Нацполиции и с Фейсбука "Чернигов оперативный"

Что говорят о причинах ДТП

В прокуратуре Черниговщины заявили, что речь идет о "страшной трагедии, которой могло бы не произойти". Один из факторов, который мог привести к жуткому ДТП, там назвали погодные условия. "Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса", – отметил руководитель прокуратуры области Сергей Василина. Правоохранители будут устанавливать другие обстоятельства и причины аварии во время расследования.

Реакция главы МВД

Прокуратура уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей,

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал смертельное ДТП в своем фейсбуке. Он опубликовал соответствующее видеообращение. Чиновник заявил, что столкновение допустил водитель грузовика, который выехал на встречную полосу. Глава ведомства заверил, что правоохранители проводят все необходимые следственные действия. Кроме этого, он выразил соболезнования родным и близким погибших. "Это невосполнимая потеря! Призываю всех тщательно соблюдать правила дорожного движения", – добавил он.

Монастырский отреагировал на трагедию: смотрите видео

Боевики обстреляли Зайцево

Источник: МВД

Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать договоренности о перемирии. Около 11:00 7 декабря в полицию Бахмута поступило сообщение об обстреле Зайцевого. В результате вражеской атаки повреждены 2 квартиры в жилом доме. К счастью, пострадавших среди гражданских нет. Правоохранители оперативно обследовали населённый пункт, задокументировали последствия преступления. В то же время они выясняют, нужна ли кому-то из местных жителей помощь.

Последствия обстрела со стороны оккупантов / Фото Нацполиции

Ситуация на Донбассе 7 декабря

Как сообщили в ООС, с начала суток пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня, один раз – с применением запрещенного вооружения. В сторону Майорска били из автоматических станковых гранатометов, а в направлении Новоалександровки – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, возле Южного русские наемники применили минометы и стрелковое оружие.

Зеленский ввел в действие новые санкции

В конце ноября боевики из тяжелого вооружения били по Станице Луганской и оставили тысячу людей без электричества. Обстрелы повторились и в начале декабря.

Источник: ОП

Украинский президент ввел в действие ограничения против коллаборантов, которые были причастны к организации выборов в оккупированном Крыму. Глава государства подписал необходимые указы. Санкции будут действовать до 2031 года. Согласно официальной информации, под них попали более 150 человек.

Кто в списке подсанкционных:

члены так называемых "участковых избирательных комиссий" и "ТИК";

кандидаты в Госдуму, которые являются гражданами Украины.

Что ждет коллаборантов

Отдельно в указе Зеленского выделили Константина Бахареева, который на российских выборах баллотировался от путинской партии "Единая Россия" на оккупированном полуострове.

Среди ограничений, введенных против тех, кто причастен к проведению российских выборов в оккупированном Крыму, есть блокирование активов на территории Украины и ограничение торговых операций или полное прекращение. Кроме этого, нарушителям грозит ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, а также ряд других ограничений.

Что этому предшествовало

Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против России за незаконную организацию выборов. Организаторам и участникам псевдоголосования грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. Важно, что в Европейском союзе не признают российские "выборы" в оккупированном Крыму. Там подчеркнули, что решение привлечь к участию на выборах Госдумы жителей оккупированных территорий противоречит целям минских договоренностей.