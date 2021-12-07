Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зверніть увагу США думають про евакуацію з України американців, якщо Путін нападе, – ЗМІ

Перемовини Байдена з Путіним

Джерело: 24 канал

Джо Байден та Володимир Путін поспілкувалися на тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну. Розмова відбулася у форматі відеозв'язку й тривала приблизно 2 години. ЗМІ вже опублікували кадри початку переговорів. Політики привіталися, після чого глава Білого дому заявив, що сподівається й на особисту зустріч з колегою. За інформацією журналістів, Путін спілкувався з американським лідером наодинці – без радників та помічників.

Перші кадри розмови президентів: дивіться відео

Основна тема – Україна

Раніше у Білому домі поділилися подробицями про теми для обговорення між політиками. "Ми очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення на переговорах. Втім, будуть й інші теми", – пояснила речниця адміністрації Байдена. За її словами, американський президент мав попередити Путіна про наслідки у разі подальшої агресії проти України.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, президент США планував застерегти, що у випадку вторгнення в Україну постраждає економіка Росії. Адже в такому випадку може мовитися навіть про зупинку "Північного потоку-2".

Байден має зателефонувати Зеленському

Ввечері 6 грудня президент Зеленський поспілкувався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вони "узгодили позиції" напередодні перемовин президентів. Спочатку ЗМІ писали, що переговорам російського та американського лідерів передуватиме розмова Байдена зі Зеленським. Втім, згодом в українському МЗС заявили, що вона відбудеться вже опісля.

Будуть контакти на високому та найвищому рівні. У цьому плані в нас зі США налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог,

– наголосив міністр Кулеба.

Трагедія на Чернігівщині

Джерело: фейсбук-сторінка ДСНС

Зранку 7 грудня поблизу села Брусилів, що на Чернігівщині, вантажівка влетіла у пасажирський мікроавтобус. Маршрутка рухалася за маршрутом Чернігів – Сосниця. Унаслідок ДТП загинули щонайменше 13 людей, а ще 7 зазнали травм. Лікарі оцінюють стан усіх потерпілих як важкий. Відомо, що серед постраждалих є дитина. Родичів потерпілих, які прибувають з інших населених пунктів, розмістять у чернігівському готелі "Придеснянський".

Моторошні кадри з місця ДТП / Фото Нацполіції та з фейсбуку "Чернігів Оперативний"

Що кажуть про причини ДТП

У прокуратурі Чернігівщини заявили, що мовиться про "страшну трагедію, якої могло б не статися". Один із факторів, який міг призвести до моторошної ДТП, там назвали погодні умови. "Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса", – зазначив керівник прокуратури області Сергій Василина. Правоохоронці встановлюватимуть інші обставини та причини аварії під час розслідування.

Зверніть увагу! Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей,

Реакція очільника МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував смертельну ДТП у своєму фейсбуці. Він опублікував відповідне відеозвернення. Урядовець заявив, що зіткнення допустив водій вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу. Очільник відомства запевнив, що правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії. Крім цього, він висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Це непоправна втрата! Закликаю усіх ретельно дотримуватися правил дорожнього руху", – додав він.

Монастирський відреагував на трагедію: дивіться відео

Бойовики обстріляли Зайцеве

Джерело: МВС

Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати домовленості про перемир'я. Близько 11:00 7 грудня до поліції Бахмута надійшло повідомлення про обстріл Зайцевого. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені 2 квартири в житловому будинку.

Читайте також У паризькому аеропорту затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі

На щастя, постраждалих серед цивільних немає. Правоохоронці оперативно обстежили населений пункт, задокументували наслідки злочину. Водночас вони з'ясовують, чи потрібна комусь з місцевих мешканців допомога.



Наслідки обстрілу з боку окупантів / Фото Нацполіції

Ситуація на Донбасі 7 грудня

Як повідомили в ООС, від початку доби проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню, один раз – із застосуванням забороненого озброєння. У бік Майорська гатили автоматичних станкових гранатометів, а у напрямку Новоолександрівки – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, біля Південного російські найманці застосували міномети та стрілецьку зброю.

Зверніть увагу! Наприкінці листопада бойовики з важкого озброєння гатили по Станиці Луганській й залишили тисячу людей без електрики. Обстріли повторилися й на початку грудня.

Зеленський ввів у дію нові санкції

Джерело: ОП

Український президент ввів у дію обмеження проти колаборантів, які були причетними до організації виборів в окупованому Криму. Глава держави підписав необхідні укази. Санкції діятимуть до 2031 року. Згідно з офіційною інформацією, під них потрапили понад 150 людей.

Хто у списку підсанкційних:

члени так званих "дільничих виборчих комісій" та "ТВК";

кандидати до Держдуми, які є громадянами України.

Зверніть увагу! Окремо в указі Зеленського виділили Костянтина Бахарєєва, який на російських виборах балотувався від путінської партії "Єдина Росія" на окупованому півострові.

Що чекає колаборантів

Серед обмежень, які запровадили проти тих, хто причетний до проведення російських виборів в окупованому Криму, є блокування активів на території України та обмеження торговельних операцій або повне припинення. Крім цього, порушникам загрожує обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України й запобігання виведенню капіталів за межі України, а також низка інших обмежень.

Що цьому передувало

Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Росії за незаконну організацію виборів. Організаторам та учасниками псевдоголосування загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років. Важливо, що в Європейському союзі не визнають російські "вибори" в окупованому Криму. Там наголосили, що рішення залучити до участі на виборах Держдуми жителів окупованих територій суперечить цілям мінських домовленостей.