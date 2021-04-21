Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В Кремле отреагировали на предложение Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Президент Украины подписал закон о призыве резервистов. В Украине продлили карантин до 30 июня. Черновицкая область вышла из красной зоны. В России акции сторонников Навального. Таковы были главные новости 21 апреля.

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Обращение Путина к Федеральному собранию

Источник: 24 канал

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с речью к Федеральному собранию. Во время своего обращения он затронул тему Украины. Однако ни слова об эскалации ситуации на Донбассе и стягивании российских войск к украинским границам он не сказал.

Зато глава Кремля вспомнил о беглом президенте Викторе Януковиче. Его он вспомнил в контексте Беларуси. Мол, Лукашенко и Януковича в свое время хотели убить.

Можно как угодно относиться к Януковичу, к Мадуро. Януковича чуть не убили и устранили незаконным способом. Но практика госпереворотов и политических убийств – это слишком,

– сказал Путин.

Путин упрекнул Европу относительно Украины

Глава государства-агрессора также упрекнул Европу, которая не реагировала, когда в Украине происходил "государственный переворот". Путин цинично заверил, что Россия не имеет никакого намерения и желания ни с кем воевать. Якобы Москва не начинает конфликты, она только их решает. Свое государство Путин сравнил с Шерханом, возле которого крутятся Табаки.

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Что касается санкций против России, которые ввели США и другие западные страны, то их, конечно, Путин называет несправедливыми и "попыткой навязать свою волю".

Обратите внимание! Путин и словом не обмолвился о ситуации у украинской границы. Также он не отреагировал ни на какие международные заявления относительно этого.

В Кремле ответили на предложение Зеленского

Источник: "Комсомольская правда"

Президент Владимир Зеленский 20 апреля в своем обращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

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Сам Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию о Зеленском и его предложении и не упомянул. Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отреагировал, заявив, что президент России знает о такой инициативе.

По словам Пескова, для такой встречи должны быть определенные предпосылки, какие именно – рупор Кремля не уточнил.

Путину доложили об идее Зеленского о встрече на Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он с ней, из-за подготовки к посланию и рабочих встреч,

– заявил Песков.

Что известно о предложении Зеленского?

Украинский президент рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ Украинский президент рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали возобновление режима прекращения огня. Впрочем, Россия отказалась поддержать такую инициативу. Зеленский подчеркнул, что тогда прозвучало предложение прийти на линию разграничения, поэтому он готов там встретиться с Путиным.

Закон о призыве резервистов

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский 21 апреля ввел в действие закон по призыву на военную службу резервистов в особый период. Этот документ по инициативе Верховная Рада приняла еще 30 марта.

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Закон совершенствует требования по комплектованию ВСУ и других воинских формирований резервистами (военно обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

Закон вводит новый вид военной службы

Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.

Важно! На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц.

Карантин в Украине продлили

Источник: 24 канал

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин, внедренный в Украине из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 июня 2021 года. Кроме того, будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

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Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. В то же время это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких,

– заявил чиновник.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сильную осмотрительность украинцы должны показать в период майских праздников и на Пасху. Глава правительства призвал всех максимально оставаться дома.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?

По состоянию на 21 апреля в Украине обнаружили 1 миллион 974 тысячи 118 случаев коронавируса, из них 40 796 – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 514 тысяч больных.

Данные По состоянию на 21 апреля в Украине обнаружили 1 миллион 974 тысячи 118 случаев коронавируса, из них 40 796 – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 514 тысяч больных.Данные СНБО



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

Буковина вышла из красной зоны

Источник: Телеграм Олега Немчинова

Буковина переходит из красной зоны карантина в желтую. Такое решение приняли на государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По правилам желтой зоны Черновицкая область будет жить уже с полуночи 22 апреля. В "красном списке" регион находился еще с 1 марта.

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Перед Черновицкой областью красную зону покинули Закарпатье и Ивано-Франковщина. В них также действуют теперь ограничения желтой зоны.

Какова ситуация с коронавирусом в Черновицкой области? По состоянию на 21 апреля в области зафиксировали 75 772 случая коронавируса, из них 1583 – летальные. Выздоровели более 57 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 202 человек, 9 – умерли.

Данные СНБО

В России масштабные акции в поддержку Навального

Источник: 24 канал

Во многих городах России 21 апреля люди вышли на протесты, чтобы поддержать заключенного Алексея Навального. Демонстранты требовали впустить к оппозиционеру частного врача, ведь состояние политика, как говорят его защитники, критическое.

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К акциям протеста подготовились и российские силовики. Они стянули в центральные части городов максимальное количество личного состава и спецтехники. Задержания начались еще до старта акций. К вечеру количество задержанных достигало уже сотен человек.

Смотрите видео с места событий:

Кратко о состоянии Алексея Навального