Главные новости 21 апреля: обращение Путина, продление карантина в Украине
Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В Кремле отреагировали на предложение Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Президент Украины подписал закон о призыве резервистов. В Украине продлили карантин до 30 июня. Черновицкая область вышла из красной зоны. В России акции сторонников Навального. Таковы были главные новости 21 апреля.
Источник:24 канал
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Обращение Путина к Федеральному собранию
Источник: 24 канал
Президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с речью к Федеральному собранию. Во время своего обращения он затронул тему Украины. Однако ни слова об эскалации ситуации на Донбассе и стягивании российских войск к украинским границам он не сказал.
Зато глава Кремля вспомнил о беглом президенте Викторе Януковиче. Его он вспомнил в контексте Беларуси. Мол, Лукашенко и Януковича в свое время хотели убить.
Можно как угодно относиться к Януковичу, к Мадуро. Януковича чуть не убили и устранили незаконным способом. Но практика госпереворотов и политических убийств – это слишком,
– сказал Путин.
Путин упрекнул Европу относительно Украины
Глава государства-агрессора также упрекнул Европу, которая не реагировала, когда в Украине происходил "государственный переворот". Путин цинично заверил, что Россия не имеет никакого намерения и желания ни с кем воевать. Якобы Москва не начинает конфликты, она только их решает. Свое государство Путин сравнил с Шерханом, возле которого крутятся Табаки.
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Что касается санкций против России, которые ввели США и другие западные страны, то их, конечно, Путин называет несправедливыми и "попыткой навязать свою волю".
В Кремле ответили на предложение Зеленского
Источник: "Комсомольская правда"
Президент Владимир Зеленский 20 апреля в своем обращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
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Сам Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию о Зеленском и его предложении и не упомянул. Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отреагировал, заявив, что президент России знает о такой инициативе.
По словам Пескова, для такой встречи должны быть определенные предпосылки, какие именно – рупор Кремля не уточнил.
Путину доложили об идее Зеленского о встрече на Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он с ней, из-за подготовки к посланию и рабочих встреч,
– заявил Песков.
Что известно о предложении Зеленского?
Украинский президент рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали возобновление режима прекращения огня. Впрочем, Россия отказалась поддержать такую инициативу. Зеленский подчеркнул, что тогда прозвучало предложение прийти на линию разграничения, поэтому он готов там встретиться с Путиным.
Закон о призыве резервистов
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 21 апреля ввел в действие закон по призыву на военную службу резервистов в особый период. Этот документ по инициативе Верховная Рада приняла еще 30 марта.
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Закон совершенствует требования по комплектованию ВСУ и других воинских формирований резервистами (военно обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.
Закон вводит новый вид военной службы
- Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
- Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.
- Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.
- В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.
Карантин в Украине продлили
Источник: 24 канал
Кабинет Министров продлил адаптивный карантин, внедренный в Украине из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 июня 2021 года. Кроме того, будет действовать режим чрезвычайной ситуации.
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Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. В то же время это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких,
– заявил чиновник.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сильную осмотрительность украинцы должны показать в период майских праздников и на Пасху. Глава правительства призвал всех максимально оставаться дома.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 21 апреля в Украине обнаружили 1 миллион 974 тысячи 118 случаев коронавируса, из них 40 796 – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 514 тысяч больных.
Данные СНБО
Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала
Буковина вышла из красной зоны
Источник: Телеграм Олега Немчинова
Буковина переходит из красной зоны карантина в желтую. Такое решение приняли на государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По правилам желтой зоны Черновицкая область будет жить уже с полуночи 22 апреля. В "красном списке" регион находился еще с 1 марта.
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Перед Черновицкой областью красную зону покинули Закарпатье и Ивано-Франковщина. В них также действуют теперь ограничения желтой зоны.
В России масштабные акции в поддержку Навального
Источник: 24 канал
Во многих городах России 21 апреля люди вышли на протесты, чтобы поддержать заключенного Алексея Навального. Демонстранты требовали впустить к оппозиционеру частного врача, ведь состояние политика, как говорят его защитники, критическое.
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К акциям протеста подготовились и российские силовики. Они стянули в центральные части городов максимальное количество личного состава и спецтехники. Задержания начались еще до старта акций. К вечеру количество задержанных достигало уже сотен человек.
Смотрите видео с места событий:
Кратко о состоянии Алексея Навального
- Из-за болей в спине и постоянной смены температуры Навальный требовал допустить к нему частного врача.
- В конце марта он объявил голодовку.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что политик в критическом состоянии. Из-за низкого количества калия в крови у него может остановиться сердце.
- 19 апреля в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что переводят Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных.
- Вместе с тем государственные медики якобы утверждают, что состояние Навального – удовлетворительное.
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