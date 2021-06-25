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Правительство утвердило ограничения для противодействия штамму "Дельта"

Источник: Минздрав

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Кабинет Министров Украины 25 июня внес изменения в карантинные нормы, чтобы предотвратить стремительное распространение опасного штамма коронавируса "Дельта". Новые карантинные ограничения будут действовать со 2 июля 2021 года. Главным образом они будут касаться тех, кто прибывает из стран с высокими темпами распространения штамма "Дельта".

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине в пунктах пропуска через государственную границу развернут пункты тестирования для выявления антигена COVID-19.

Чтобы пересечь государственную границу Украины, иностранцы и лица без гражданства старше 12 лет должны пройти тестирование непосредственно в пунктах пропуска. В частности тестировать будут людей, которые прибыли из:

Индии;

Великобритании;

России;

Португалии.

Более того, протестироваться обязательно должны иностранцы или украинцы, которые находились на территории этих стран не меньше 7 дней в течение последних 14 дней.

Если результат будет положительным, то иностранцы и граждане Украины подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Сопровождать лиц от пограничного контроля в санитарные зоны будут работники Нацполиции.

Как объяснили в Минздраве, из санитарных зон лиц с положительным тестом будут перенаправлять в учреждения здравоохранения и места обсервации.

Важно! Список стран со стремительным распространением штамма "Дельта" будут пересматривать и обновлять в зависимости от эпидемической ситуации.

В Чехии пронесся мощный торнадо: погибли люди

Источник: CT24

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В Чехии 24 июня пронесся мощнейший торнадо. Стихия разрушила дома, побила автомобили, повалила деревья. И что хуже всего – пострадали и погибли люди.

Торнадо и сильный ветер атаковали регионы на юго-востоке Чехии, в Южно-Моравском крае. Чешское телевидение сообщило, что частично разрушены 4 села, пострадали и города – Бржецлав и Годонин.

Впоследствии сообщили, что торнадо привел к сильному разрушению 7 сел и города Годонин, которые расположены возле границ с Австрией и Словакией.

По данным синоптиков, торнадо был силой 3 – 4 степени из 5, а размер града достигал 10 сантиметров. Естественное явление уже охарактеризовали как самое мощное в истории страны.

Торнадо переворачивал машины, разрушал дома / Фото из соцсетей и CT24

На месте работают медики и спасатели не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. Предварительно сообщали, что часть людей все еще находится под завалами разрушенных домов. В пострадавшем районе Морава объявили чрезвычайную ситуацию.

Из-за торнадо погибли и пострадали люди

Предварительно сообщали, что в результате непогоды пострадали 300 человек, среди них есть дети. У большинства госпитализированных – переломы и травмы головы. Однако спасательные службы заявили, что количество пострадавших – не окончательное. Известно также, что погибли 5 человек.

Премьер Андрей Бабиш уже прибыл в пострадавший регион и охарактеризовал увиденное, как "апокалипсис". Бабиш надеется, что помощь выделят и из Евросоюза.

Фонд солидарности ЕС имеет около 1 миллиарда евро в год, от чего могут получить выгоду государства-члены, если ущерб, причиненный катастрофой, составляет не менее 1,5% ВВП соответствующего региона или 0,6% ВВП государства-члена. В случае с Южно-Моравским регионом это 11,6 миллиарда крон,

– отметил Бабиш.

Страшные последствия торнадо в Чехии: смотрите видео 24 канала

Во Львове бушевала страшная непогода

Источник: 24 канал

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Во Львове 25 июня ориентировочно в 16 часов начался настоящий апокалипсис. В городе потемнело, началась сильная гроза, ливень и штормовой ветер. Сильный ливень во Львове длился примерно час. После этого продолжал покапывать уже более слабый дождь.

Непогода наделала вред в городе. Предварительно известно, что:

затопило не только автомобили на улице, но и здания;

по данным ГСЧС Львовщины, непогода повалила более 50 деревьев;

подтопило 1 улицу и 10 частных домов;

В результате падения дерева травмирован 1 человек. Его уже госпитализировали. Вероятно, речь идет о дереве, которое упало на автомобиль на улице Ефремова.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и рассказал о последствиях непогоды:

непогода повалила более 200 деревьев, повредила 50 крыш, также есть подтопления;

из-за повреждения сетей временно не работает электротранспорт;

за час выпало 30% месячной нормы осадков.

Все наши коммунальные службы работают в чрезвычайном режиме, суббота и воскресенье объявлены рабочими днями. В ближайшее время все последствия непогоды будут ликвидированы,

– рассказал мэр Львова.

Он также подтвердил, что от падения дерева получил повреждение львовянин, который от госпитализации отказался.

Непогода нанесла ущерб во Львове / Фото 24 канала, Кристины Процак, Игоря Лила и "Типовий Львів"

Из-за непогоды затопило помещение: смотрите видео

Непогода во Львове: смотрите видео 24 канала

Романа Протасевича и его девушку перевели под домашний арест

Источник: ВВС

Задержанному в Беларуси журналисту Роману Протасевичу изменили меру пресечения – его перевели под домашний арест. Такое же решение суд принял и в отношении его девушки Софии Сапеги. Об этом рассказал изданию отец Романа – Дмитрий Протасевич.

Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели,

– сказал мужчина.

Он предположил, что его сына могли втянуть в какую-то политическую игру. И добавил, что обвинения с молодых людей не сняли. "Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят", – отметил Дмитрий Протасевич.

Он также добавил, что изменение меры пресечения означает улучшение бытовых условий задержанных. Однако, что будет дальше – неизвестно.

Такое же решение приняли в отношении его девушки россиянки Софии Сапеги. Отчим девушки Сергей Дудич заявил, что "мы в шоке". Для родителей такое судебное решение стало неожиданностью. Однако, сняли ли с Софии Сапеги обвинения, Дудич не уточнил, "чтобы не навредить дочери". В то же время семья надеется на это. Сейчас девушка находится в съемной квартире в Минске.

Протасевич и Сапега пошли на сделку со следствием

Источник: Следственный комитет Беларуси

В Беларуси сообщили, что изменили меру пресечения Роману Протасевичу и Софии Сапеге на домашний арест. Якобы основатель телеграм-канала NEXTA и его девушка сами обратились с ходатайством о предварительном согласии. Таким образом они якобы договорились сотрудничать со следствием. В СК Беларуси говорят, что следственные действия в отношении задержанных продолжаются.

Обвиняемые дают последовательные показания и, в соответствии с законодательством, они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием,

– сообщили в Следственном комитете.

В ходатайстве белорусский журналист и его девушка обязались сотрудничать по "разоблачению соучастников и делать все, чтобы уладить последствия от своих преступлений". Именно из-за этого их и отпустили под домашний арест.

Дело Протасевича и Сапеги: коротко

23 мая 2021 года основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о минировании, однако взрывчатку на борту не нашли.

Позже начали появляться видео с задержанными, где они признаются в содеянном. В частности, даже девушка журналиста София Сапега якобы "призналась", что администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", где публиковали персональные данные белорусских силовиков.

Впоследствии на белорусском провластном телеканале появилось так называемое "интервью" с журналистом. Активист якобы признал, что виновен в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику. Он также похвалил Лукашенко, назвав его "человеком со стальными яйцами".

Отец журналиста убежден, что его сына пытали и силой заставили дать такое "интервью".

Впоследствии Романа Протасевича вывели на брифинг белорусских властей о посадке самолета Ryanair. Он принял участие в мероприятии силовиков. Тогда он заявил, что уважает, но не поддерживает Лукашенко.

Подробнее о Романе Протасевиче – читайте по ссылке.

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