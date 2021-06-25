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Уряд затвердив обмеження для протидії штаму Дельта

Джерело: МОЗ

Важливо В Олександрівській лікарні у Києві спростували заяви про інфікованих штамом COVID-19 Дельта

Кабінет Міністрів 25 червня вніс зміни до карантинних норм, щоб запобігти стрімкому поширенню небезпечного штаму коронавірусу Дельта. Нові карантинні обмеження діятимуть з 2 липня 2021 року. Головним чином вони стосуватимуться тих, хто прибуває з країн з високими темпами розповсюдження штаму Дельта.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні у пунктах пропуску через державний кордон розгорнуть пункти тестування на визначення антигену COVID-19.

Щоб перетнути держаний кордон України, іноземці та особи без громадянства старше 12 років мають пройти тестування безпосередньо в пунктах пропуску. Зокрема тестуватимуть людей, які прибули з:

Індії;

Великої Британії;

Росії;

Португалії.

Ба більше, протестуватись обов'язково мають іноземці або українці, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх 14 діб.

Якщо результат буде позитивним, то іноземці та громадяни України підлягають обов'язковій самоізоляції або обсервації. Супроводжуватимуть осіб від прикордонного контролю до санітарних зон працівники Нацполіції.

Як пояснили у МОЗ, із санітарних зон осіб з позитивним тестом перенаправлятимуть до закладів охорони здоров'я та місць обсервації.

Важливо! Список країн зі стрімким поширенням штаму Дельта будуть переглядати та оновлювати в залежності від епідемічної ситуації.

У Чехії пронісся потужний торнадо: загинули люди

Джерело: CT24

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У Чехії 24 червня пронісся надзвичайно потужний торнадо. Негода зруйнувала будинки, потрощила автомобілі, повалила дерева. І щонайгірше – постраждали та загинули люди.

Торнадо і потужний вітер атакували регіони на південному сході Чехії, у Південно-Моравському краї. Чеське телебачення повідомило, що частково зруйновані 4 села, постраждали й міста – Бржецлав і Годонін.

Згодом повідомили, що Торнадо призвів до сильного руйнування 7 сіл і міста Годонін, розташованих поблизу кордонів з Австрією і Словаччиною.

За даними синоптиків, торнадо був силою 3 – 4 ступеню з 5, а розмір граду досягав 10 сантиметрів. Природнє явище вже охарактеризували як найпотужніше в історії країни.

Торнадо перевертало машини, руйнувало будинки / Фото з соцмереж та Фото CT24

На місці працюють медики та рятувальники не лише з Чехії, але і з Австрії та Словаччини. Попередньо повідомляли, що частина людей все ще перебуває під завалами зруйнованих будинків. У постраждалому районі Морава оголосили надзвичайну ситуацію.

Через торнадо загинули та постраждали люди

Попередньо повідомляли, що у результаті негоди постраждали 300 людей, серед них є діти. У більшості госпіталізованих – переломи та травми голови. Однак рятувальні служби заявили, що кількість потерпілих – не остаточна. Відомо також, що загинуло 5 людей.

Прем'єр Андрій Бабіш уже прибув в постраждалий регіон та охарактеризував побачене, як "апокаліпсис". Бабіш сподівається, що допомогу виділять і з Євросоюзу.



Фонд солідарності ЄС має близько 1 мільярда євро на рік, від чого можуть отримати вигоду держави-члени, якщо шкода, заподіяна катастрофою, становить щонайменше 1,5% ВВП відповідного регіону або 0,6% ВВП держави-члена. Це у випадку випадку з Південноморавським регіоном 11, 6 мільярда крон,

– наголосив Бабіш.

Страшні наслідки торнадо в Чехії: дивіться відео 24 каналу

У Львові вирувала страшна негода

Джерело: 24 канал

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У Львові 25 червня орієнтовно о 16 годині почався справжній апокаліпсис. У місті потемніло, почалась сильна гроза, злива та штормовий вітер. Сильна злива у Львові тривала приблизно годину. Після цього продовжував накрапати вже слабший дощ.

Негода наробила шкоди в місті. Попередньо відомо, що:

затопило не лише автомобілі на вулиці, але й будівлі;

за даними ДСНС Львівщини, негода повалила понад 50 дерев;

підтопило 1 вулицю та 10 приватних будинків;

Внаслідок падіння дерева травмована 1 людина. Її вже госпіталізували. Ймовірно, мовиться про дерево, яке впало на автомобіль на вулиці Єфремова.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що завершилась комісія з надзвичайних ситуацій та розповів про наслідки негоди:

негода повалила понад 200 дерев, пошкодила 50 дахів, також є підтоплення;

через пошкодження мереж тимчасово не працює електротранспорт;

за годину випало 30% місячної норми опадів.

Всі наші комунальні служби працюють у надзвичайному режимі, суботу та неділю оголошено робочими днями. Найближчим часом усі наслідки негоди буде ліквідовано,

– розповів мер Львова.

Він також підтвердив, що від падіння дерева отримав пошкодження львів’янин, який від госпіталізації відмовився.

Негода наробила лиха у Львові / Фото 24 каналу, Христини Процак, Ігоря Лила й "Типовий Львів"

Через негоду затопило приміщення: дивіться відео

Негода у Львові: дивіться відео 24 каналу

Романа Протасевича і його дівчину перевели під домашній арешт

Джерело: ВВС

Затриманому в Білорусі журналісту Роману Протасевичу змінили запобіжний захід – його перевели під домашній арешт. Таке ж рішення суд прийняв і щодо його дівчини Софії Сапеги. Про це розповів виданню батько Романа, – Дмитро Протасевич.

Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі,

– сказав чоловік.

Він припустив, що його сина могли втягнути в якусь політичну гру. Та додав, що звинувачення з молодих людей не зняли. "Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять", – зазначив Дмитро Протасевич.

Він також зауважив, що зміна запобіжного заходу означає покращення побутових умов затриманих. Однак, що буде далі, невідомо.

Таке ж рішення ухвалили щодо його дівчини росіянки Софії Сапеги. Вітчим дівчини Сергій Дудич заявив, що "ми шоковані". Для батьків таке судове рішення стало несподіванкою. Однак, чи зняли зі Софії Сапеги звинувачення, Дудич не уточнив, "щоб не нашкодити дочці". Водночас сім'я сподівається на це. Наразі дівчина перебуває в орендованій квартирі в Мінську.

Протасевич та Сапега пішли на угоду зі слідством

Джерело: Слідчий комітет Білорусі

У Білорусі повідомили, що змінили запобіжний захід Роману Протасевичу та Софії Сапезі на домашній арешт. Нібито засновник телеграм-каналу NEXTA та його дівчина самі звернулись з клопотанням про досудову згоду. Таким чином вони нібито домовились співпрацювати зі слідством. У СК Білорусі кажуть, що слідчі дії щодо затриманих продовжуються.

Обвинувачені дають послідовні свідчення і, відповідно до законодавства, вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством,

– повідомили у Слідчому комітеті.

У клопотанні білоруський журналіст та його дівчина зобов'язались співпрацювати щодо "викриття співучасників та робити все, аби залагодити наслідки від своїх злочинів". Саме через це їх і відпустили під домашній арешт.

Справа Протасевича та Сапеги: коротко

23 травня 2021 року засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали в Мінську після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування, однак вибухівки на борту не знайшли.

Згодом почали з'являтись відео з затриманими, де вони зізнаються у скоєному. Зокрема навіть дівчина журналіста Софія Сапега нібито "зізналася", що адмініструвала телеграм-канал "Чорна книга Білорусі", де публікували персональні дані білоруських силовиків.

Згодом на білоруському провладному телеканалі з'явилось так зване "інтерв'ю" з журналістом. Активіст нібито визнав, що винний в організації масових заворушень, метою яких начебто було знищити економіку. Він також похвалив Лукашенка, назвавши його "людиною зі сталевими яйцями".

Батько журналіста переконаний, що його сина катували та силою змусили дати таке "інтерв'ю".

Згодом Романа Протасевича вивели на на брифінг білоруської влади про посадку літака Ryanair. Він взяв участь у заході силовиків. Тоді він заявив, що поважає, але не підтримує Лукашенка.

Детальніше про Романа Протасевича читайте за посиланням.

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