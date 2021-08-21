Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Страны НАТО присоединились к Крымской платформе

Источник: фейсбук Дмитрия Кулебы

Все 30 стран НАТО подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

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Последним государством, присоединившимся к инициативе, стала Албания. Еще накануне ее участие в саммите было под вопросом. Кто представит Албанию на саммите, пока неизвестно.

Заметьте! За считанные дни до саммита одна страна неожиданно отказалась от участия в Крымской платформе. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произошло из-за давления со стороны России.

Крымская платформа: последние новости

Крымскую платформу в 2020 году инициировал Владимир Зеленский. Это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Он будет состоять из 4 тематических панелей.

Всего в мероприятии примут участие 45 стран.

Перед мероприятием страна-оккупант ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов. Среди них – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украина эвакуировала людей из Кабула

Источник: Генштаб ВСУ

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуировал людей из Кабула.

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Он покинул территорию Афганистана и утром находился в Пакистане – в аэропорту Исламабада. Пока неизвестно, сколько людей эвакуировали и когда именно они вернутся в Украину.

В ВСУ отметили, что самолет находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией вывоза из Афганистана как украинцев, так и иностранцев.

К слову, Украина уже совершила эвакуационный рейс из Кабула 16 августа. На борту находились 8 украинцев и 72 представителя других государств. В МИД объяснили: не все, кто хотели покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.

Что сейчас происходит в Афганистане

15 августа талибы захватили Кабул и объявили об установлении контроля над Афганистаном. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

С тех пор люди пробуют массово покинуть Афганистан. Из-за этого в аэропорту Кабула царит хаос.

В то же время боевики объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".

Они объявили всеобщую амнистию для чиновников, однако СМИ пишут о большой угрозе для бывших представителей власти и людей, сотрудничавших с НАТО и США.

Зеленский подписал санкции против Гужвы и Шария

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский подписал санкции, введенные против пророссийского блогера Анатолия Шария и главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, еще 20 августа. Произошло это сразу после заседания СНБО.

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Кроме Гужвы и Шария, под ограничения попали

жена Шария – Ольга;

Анна Солнцева, Любовь Лукашина и Алла Бондаренко;

компания "Ласмак", которая владеет медийными ресурсами, касательными к Гужве;

"Маджери"и "Смарт медиа сеть".

Заседание СНБО: главное

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны провели в Киеве 20 августа. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на повестке дня было несколько вопросов.

В итоге ввели санкции против нардепа Андрея Деркача и круга людей, которые ранее попали под ограничения США.

Предприятие "Черкассыгаз" решили вернуть в государственную собственность. Данилов подчеркнул, что государство потеряло его из-за мошеннических манипуляций.

На заседании также обсудили введение национальной системы устойчивости.

Испания не пустила корабль России

Источник: ТАСС

В Испании не разрешили российским эсминцу "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай" зайти в порт города Сеута.

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Реакция России на недопуск своих кораблей

В российском министерстве иностранных дел заявили, что решение Испании не допустить в порт корабли военно-морских сил России якобы противоречит декларации о стратегическом партнерстве.

Утечка сюжета о недопуске кораблей России в порт Сеута, похоже, демонстрирует равнение Мадрида на русофобское крыло НАТО,

– заявили в МИД России.

Почему Испания не впустила суда

Россия направила просьбу о входе судов в порт еще в начале лета. Корабли должны были остановиться на дозаправку и техническое обслуживание. Однако испанский МИД попросил предоставить информацию о маршруте и цели плавания. Москва не ответила, поэтому Мадрид не отреагировал на просьбу на заход в порт.

Справка. Ранее российские суда останавливались в Сеуте довольно часто. Это вызвало возмущение союзников Испании в НАТО и Евросоюзе. Европарламент просил испанское правительство объяснить, насколько такое сотрудничество с россиянами согласуется с санкциями ЕС.

Взрыв на заправке на Закарпатье

Источник: ГСЧС

В Хусте на одной из автозаправочных станций произошел взрыв газовоздушной смеси. Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 11:15.

Тем временем Ужасная трагедия в Ливане – от взрыва погибли более 20 человек: видео

Есть пострадавшие в результате взрыва

После взрыва возгорания не произошло. Однако пострадавших все же избежать не удалось. В больницу госпитализировали 2 человек. На месте работали правоохранительные органы. Следователи устанавливают, что повлекло взрыв.



Проводят расследование относительно причин аварии / Фото ГСЧС

Недавно в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. Погибли мужчина и женщина в одной из квартир. По предварительной информации взорвалась газовоздушная смесь.