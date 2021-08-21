Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Країни НАТО долучилися до Кримської платформи
Джерело: фейсбук Дмитра Кулеби
Усі 30 країн НАТО підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня.
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Останньою державою, яка приєдналася до ініціативи, стала Албанія. Ще напередодні її участь у саміті була під питанням. Хто представить Албанію на саміті, наразі невідомо.
Кримська платформа: останні новини
- Кримську платформу у 2020 році ініціював Володимир Зеленський. Це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова.
- Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Загалом у заході візьмуть участь 45 країн.
- Перед заходом країна-окупант ввела санкції проти низки українських політиків та дипломатів. Серед них – глава МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов.
Україна евакуювала людей з Кабула
Джерело: Генштаб ЗСУ
Український військово-транспортний літак Іл-76МД евакуював людей з Кабула.
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Він покинув територію Афганістану і вранці перебував в Пакистані – в аеропорті Ісламабада. Наразі невідомо, скільки людей евакуювали та коли саме вони повернуться в Україну.
У ЗСУ наголосили, що літак перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією вивезення з Афганістану як українців, так і іноземців.
Що наразі відбувається в Афганістані
- 15 серпня таліби захопили Кабул та оголосили про встановлення контролю над Афганістаном. Президент Ашраф Гані склав повноваження та покинув країну.
- Відтоді люди пробують масово покинути Афганістан. Через це в аеропорту Кабула панує хаос.
- Водночас бойовики оголосили про створення "Ісламського емірату Афганістан".
- Вони оголосили загальну амністію для урядовців, проте ЗМІ пишуть про велику загрозу для колишніх представників влади та людей, що співпрацювали з НАТО та США.
Зеленський підписав санкції проти Гужви й Шарія
Джерело: Офіс Президента
Володимир Зеленський підписав санкції, введенні проти проросійського блогера Анатолія Шарія та головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви, ще 20 серпня. Сталося це одразу після засідання РНБО.
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Окрім Гужви та Шарія, під обмеження потрапили
- дружина Шарія – Ольга,
- Ганна Солнцева, Любов Лукашина та Алла Бондаренко,
- компанія "Ласмак", яка володіє медійними ресурсами, дотичними до Гужви;
- "Маджері" та "Смарт медіа мережа".
Засідання РНБО: головне
- Чергове засідання Ради нацбезпеки й оборони провели у Києві 20 серпня. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на порядку денному було декілька питань.
- У результаті ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача та кола людей, які раніше потрапили під обмеження США.
- Підприємство "Черкасигаз" вирішили повернути у державну власність. Данілов наголосив, що держава втратила його через шахрайські маніпуляції.
- На засіданні також обговорили запровадження національної системи стійкості.
Іспанія не пустила корабель Росії
Джерело: ТАСС
В Іспанії не дозволили російським есмінцю "Віцеадмірал Кулаков" та рятувальному буксирному судну "Алтай" зайти в порт міста Сеути.
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Реакція Росії на недопуск своїх кораблів
У російському міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Іспанії не допустити у порт кораблі військово-морських сил Росії нібито суперечить декларації про стратегічне партнерство.
Витік сюжету про недопуск кораблів Росії у порт Сеута, схоже, демонструє рівняння Мадриду на русофобське крило НАТО,
– заявили у МЗС Росії.
Чому Іспанія не впустила судна
Росія спрямувала прохання про вхід суден у порт ще на початку літа. Кораблі мали зупинитися на дозаправлення та технічне обслуговування. Однак іспанське МЗС попросило надати інформацію про маршрут та мету плавання. Москва не відповіла, тому Мадрид не відреагував на прохання на захід у порт.
Вибух на заправці на Закарпатті
Джерело: ДСНС
У Хусті на одній з автозаправних станцій стався вибух газоповітряної суміші. Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 11:15.
Тим часом Жахлива трагедія у Лівані – від вибуху загинули понад 20 людей: відео
Є постраждалі внаслідок вибуху
Після вибуху займання не відбулось. Проте постраждалих все ж уникнути не вдалось. До лікарні госпіталізували 2 людей. На місці працювали правоохоронні органи. Слідчі встановлюють, що спричинило вибух.