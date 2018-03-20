Нововведение в Facebook: в соцсети может появиться закрытое видео

Компания Facebook планирует предоставить блогерам возможность зарабатывать на доступе к эксклюзивному видео. Так, пользователям предложат оформить ежемесячную подписку, благодаря которой они получат доступ к закрытым видео.

Об этом говорится в блоге компании.

Таким образом Facebook попытается удержать авторов видео от перехода на YouTube.

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Эту функцию компания начнет тестировать уже в апреле. Сначала она будет доступна для 10 блогеров в США и Великобритании.

Стоимость такой подписки составит 4,99 долларов в месяц. Из этой суммы автор видео получит 3,5 доллара - остальной процент будут забирать Apple и Google за проведение транзакций на своих платформах.

Напомним, в августе 2017 года Facebook в тестовом режиме запустила сервис Watch, который позволяет создателям оригинального видео зарабатывать на рекламных вставках в ролики. За это видеоблогеры получают 55% выручки от рекламы, а сервис забирает 45%. Сейчас данный сервис работает только в США.