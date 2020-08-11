FlixBus открыл новый рейс из Украины: цена и направление
Немецкая компания-перевозчик FlixBus запустила новый автобусный рейс из Киева в Варшаву. Во время маршрута автобусы будут останавливаться в Житомире, Ровно и Радоме, что в Польше.
З Києва автобуси вирушають по середах та суботах, з Варшави – по вівторках. Про це повідомляє Європейська правда.
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Між Україною та Польщею існує багато економічних зв’язків, тому навіть за часів обмежень на кордонах, ми бачимо попит на напрямок між двома столицями,
– заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країн Балтії Міхал Леман.
Скільки коштує квиток
Ціна квитка стартує від 1129,00 гривень, але може змінюватися.
Заходи безпеки в автобусах
- Експерти FlixBus розробили новий інструмент, який дозволяє потенційним пасажирам перевірити рівень заповнення автобуса перед бронюванням квитка. Відповідна іконка відображається на сайті та в мобільному додатку FlixBus.
- В автобусі усі пасажири зобов'язані носити захисні маски, які закривають ніс та рот.
- Після кожної поїздки працівники компанії проводять дезінфекцію автобусів.
З України також є такі рейси FlixBus:
- Одеса-Прага-Пльзень;
- Київ-Краків-Прага;
- Київ-Варшава;
- Київ-Вільнюс;
- Київ-Краків-Росток;
- Київ-Кельн;
- Київ-Карлсруе;
- Київ-Штутгарт;
- Київ-Будапешт-Відень.