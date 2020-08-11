Немецкая компания-перевозчик FlixBus запустила новый автобусный рейс из Киева в Варшаву. Во время маршрута автобусы будут останавливаться в Житомире, Ровно и Радоме, что в Польше.

З Києва автобуси вирушають по середах та суботах, з Варшави – по вівторках. Про це повідомляє Європейська правда.

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Між Україною та Польщею існує багато економічних зв’язків, тому навіть за часів обмежень на кордонах, ми бачимо попит на напрямок між двома столицями,

– заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країн Балтії Міхал Леман.

Скільки коштує квиток

Ціна квитка стартує від 1129,00 гривень, але може змінюватися.

Заходи безпеки в автобусах

Експерти FlixBus розробили новий інструмент, який дозволяє потенційним пасажирам перевірити рівень заповнення автобуса перед бронюванням квитка. Відповідна іконка відображається на сайті та в мобільному додатку FlixBus.

В автобусі усі пасажири зобов'язані носити захисні маски, які закривають ніс та рот.

Після кожної поїздки працівники компанії проводять дезінфекцію автобусів.

При в'їзді на територію Польщі українці мусять пройти обов’язкову 14-денну обсервацію/самоізоляцію. Однак є винятки.

З України також є такі рейси FlixBus: