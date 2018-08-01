Новый трек DJ Khaled "засветился" в свежей рекламе Apple Music
Недавно исполнитель DJ Khaled выпустил новый трек под названием No Brainer, а в качестве промо-ролика он использовал свежую рекламу Apple Music, в которой снялся. В видео принимают участие DJ Khaled, его сын Асахд, Кевин Харт, iPhone и пара колонок HomePod.
Об этом сообщает Apple Insider.
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По сюжету ролика Асахд общается с юристом и выстраивает план по свержению своего отца с "музыкального Олимпа". Ребенка озвучивает Кевин Харт. Все действующие лица используют команду "Hey Siri" для управления HomePod.
Промо-ролик новой композиции DJ Khaled – No Brainer: смотрите видео
Стоит отметить, что премьера композиции No Brainer состоялась на радио Beats 1 в Apple Music. Слушатели радиостанции получили сообщение от приложения Apple Music, которое приглашало их присоединиться к прослушиванию.
В создании композиции No Brainer приняли участие Джастин Бибер, Chance the Rapper и Quavo. Сингл вышел сразу после хита от этой же команды, который был назван i'm The One.
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