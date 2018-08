Новый трек DJ Khaled "засветился" в свежей рекламе Apple Music

Недавно исполнитель DJ Khaled выпустил новый трек под названием No Brainer, а в качестве промо-ролика он использовал свежую рекламу Apple Music, в которой снялся. В видео принимают участие DJ Khaled, его сын Асахд, Кевин Харт, iPhone и пара колонок HomePod.

По сюжету ролика Асахд общается с юристом и выстраивает план по свержению своего отца с "музыкального Олимпа". Ребенка озвучивает Кевин Харт. Все действующие лица используют команду "Hey Siri" для управления HomePod.

Промо-ролик новой композиции DJ Khaled – No Brainer: смотрите видео

Стоит отметить, что премьера композиции No Brainer состоялась на радио Beats 1 в Apple Music. Слушатели радиостанции получили сообщение от приложения Apple Music, которое приглашало их присоединиться к прослушиванию.

В создании композиции No Brainer приняли участие Джастин Бибер, Chance the Rapper и Quavo. Сингл вышел сразу после хита от этой же команды, который был назван i'm The One.

