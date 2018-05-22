Nvidia создала робота, который будет учиться, наблюдая за человеком

Компания Nvidia представила на международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA) в австралийском Брисбене новое поколение роботов.

Об этом написал TechCrunch.

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Робот создан на основе нейросети и обладает способностью к обучению. Все, что ему для этого нужно, – просто наблюдать за человеком и повторять его действия. При этом робот озвучит последовательность действий понятным языком.

Команда хочет создать следующее поколение роботов, которые могут безопасно работать непосредственно рядом с людьми. Но для этого роботы должны сперва распознавать человека, отслеживать его действия и на основе полученных данных помогать ему,

– сказал старший директор исследования робототехники в Nvidia Дитер Фокс.

Команда исследователей Nvidia разработала систему, которая позволяет роботу учиться и выполнять новые задачи, просто наблюдая за поведением человека и анализируя его.

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Сейчас количество заданий ограничено и они являются довольно простыми. Однако исследователи постепенно расширяют возможности роботов.

"Остается много задач, которые нужно решить в течение обучения такого рода роботов. Однако фундамент уже заложен. В будущем команда планирует расширить круг задач, которые смогут изучить роботы, а также словарь, необходимый для описания этих задач", – подчеркнул Фокс.